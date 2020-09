Der Spagat für Eltern

Steinhagen (WB). Der Corona-Lockdown hat viele Familien an ihre Belastungsgrenze gebracht. Aber schon in „normalen“ Zeiten ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf keineswegs einfach. Was bringt die Reform des Kibiz-Gesetzes? Was brauchen Eltern zur Entlastung? Und wie ist die Kita- und Tagespflegesituation in der Gemeinde? Diese und zahlreiche weitere Fragen hat die Steinhagener CDU am Donnerstag an ihrem Stand auf dem Marktplatz erörtert, zum einen mit dem heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Raphael Tigges, zum anderen mit zwei Müttern der Elterninitiative Steinhagen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold