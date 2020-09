Das Hundeschwimmen ist in Steinhagen inzwischen zu einer festen Veranstaltung zum Ende der Sommersaison geworden. Das liegt vor allem daran, dass sich die Vierbeiner im Naturbad pudelwohl fühlen. „Das Waldbad bietet mit seinem Sandstrand und seinem flachen Zugang zum Wasser optimale Verhältnisse für die Hunde. Da traut sich eigentlich jeder Hund ins Wasser, was bei normalen Schwimmbecken oft nicht der Fall ist“, so Bäder-Mitarbeiterin Carola George. Außerhalb des Wassers bietet das weitläufige Gelände jede Menge Platz zum Toben.

Den Job der Bademeister übernehmen an diesem Tag die Mitarbeiter der Hundeschule Horstmann, die die Vierbeiner im Blick behalten. Denn für die Hunde gelten natürlich auch Baderegeln. Zudem können am Hundeschwimmen nur Hunde teilnehmen, deren Halter über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die das Tier einschließt. Außerdem muss ein gültiger Impfausweis mitgeführt werden.

Baderegeln auch für Hunde

Die Begleitpersonen sind zudem verpflichtet, während der Veranstaltung die üblichen Abstandsregelungen einzuhalten und, falls notwendig, die Hundekothaufen zu beseitigen. Zudem muss im Eingangsbereich sowie im Toilettenbereich eine Mund-Nasen-Maske getragen werden.

Der Eintritt für das Hundeschwimmen ist frei. Anmeldungen werden im Vorfeld im Hallenbad Steinhagen und in der Hundeschule Horstmann entgegengenommen. Kurzentschlossene können auch spontan im Waldbad vorbeikommen und die Nachweise vorlegen. Ob noch freie Plätze vorhanden sind, kann wie an normalen Waldbad-Öffnungstagen während der Veranstaltung unter www.gs-werke.de nachgeschaut werden.