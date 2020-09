Zum Radeln auf den Zahn gefühlt

Aus neun Hauptfragen mit bis zu vier Unterfragen hatte der ADFC einen Fragebogen mit Wahlprüfsteinen zusammengestellt. Dieser wurde Mitte Juli an die Kandidaten nicht nur in Steinhagen, sondern auch an die weiteren Amtsbewerber im Kreis Gütersloh geschickt – „mit einer erfreulichen Zahl an Rückläufern, nämlich 26 von 33“, freut sich Daniel Neuhaus, Vorsitzender des ADFC im Kreis Gütersloh. „Man erkennt: Das Thema Radverkehr ist bei fast allen Kandidaten als wichtiges Thema angekommen – und zwar querbeet durch alle Parteien.“

Umfassende Rückmeldungen von CDU, SPD und Grünen

Für die Gemeinde Steinhagen hat der ADFC umfassende Rückmeldungen von CDU, SPD und Grünen erhalten. Viel Arbeit wartete somit auf das sechsköpfige Bewertungsteam des ADFC, um die Antworten der Kandidaten unabhängig voneinander zu bewerten. Die Abstufung folgt dem Schulnotensystem. Die Top-Note 1 gibt es für eine Antwort, die voll auf Linie des ADFC liegt oder konkrete, kreative Ideen formuliert. Die Note 6 lässt eine klare Anti-Fahrrad-Haltung vermuten.

So fragte der ADFC unter anderem: Wie wollen die Kandidaten den Komfort für Radfahrende erhöhen? Was werden sie tun, um die Qualität (Schlaglöcher, schlechte Bordsteinabsenkungen, Auf und Ab an Einmündungen und Grundstückseinfahrten) der Radwege zu verbessern? Sarah Süß (SPD) erhielt hier vom ADFC die Note 2; sie antwortet: „Schäden an Radwegen sollten priorisiert behoben werden. Wie auch für die Meldung wilder Müllhalden kann ich mir eine appgesteuerte Meldefunktion als moderne und schnelle Möglichkeit, Schäden zu ermitteln, gut vorstellen. Bei baulicher Neugestaltung von Verkehrswegen muss immer ein besonderes Augenmerk auf ebene Bordsteinabsenkungen gelegt werden. Dies dient auch der Barrierefreiheit.“ Ebenfalls eine 2 erhielt Hans-Heino Bante-Ortega (CDU) , der sagt: „Die Gemeinde Steinhagen hat aktuell zum Beispiel den Radweg durchs Brok neu asphaltiert. Hier gilt es, den Zustand der Radwege immer wieder auf die politische Tagesordnung zu bringen. Auch wird eine asphaltierte Fahrradstraße in Richtung Halle entstehen. Die Planungen laufen derzeit. Eine erste Vorstellung des Projektes ist im Bauausschuss erfolgt. Als CDU-Bürgermeisterkandidat setze ich mich für eine gute Infrastruktur auch im Außenbereich ein. Die Wirtschaftswege sind stark frequentierte Fahrradrouten. Für die Zukunft bietet ein digitales Straßenkataster eine gute Möglichkeit, klare Prioritäten zu setzen und die Wirtschaftswege in einem guten Zustand zu halten.“ Und ebenfalls mit 2 wird die kurze und klare Antwort von Detlef Gohr (Grüne) benotet: „So lange nerven, bis der Baulastträger handelt, für die eigene Verkehrsflächen wird ein Sanierungskonzept erarbeitet, erforderliche Mittel bereitgestellt und zügig umgesetzt.“

Ausbau der Radinfrastruktur

Gefragt hatte der ADFC auch nach den Gründen, woran der zügige Ausbau der Radinfrastruktur vor Ort scheitere, und was die Bürgermeisterkandidaten zur Beschleunigung tun wollen: Sarah Süß (hier Note 3,3): „Oftmals scheitert der Ausbau der von der Kommune und der hiesigen Politik geforderten Radinfrastruktur an der zuständigen Behörde, dem Landesbetrieb Straßen NRW. Unsere Vorstellungen zum Ausbau des Radverkehrs auf der Bielefelder Straße wurden abgelehnt. Gerade bei den stark befahrenen Straßen liegt die Entscheidungskompetenz oftmals nicht bei der Kommune selbst.“ Hans-Heino Bante-Ortega (Note 2,5): „Der Ausbau scheitert oft an den unterschiedlichen Zuständigkeiten. Auch die Auffassung von Straßen NRW, dass bei Vorhandensein eines Mehrzweckstreifens ein Radweg überflüssig ist (Beispiel L782), ist ärgerlich. Ich bin froh, dass in Steinhagen aktuell der Radweg an der Harsewinkler Straße (Antrag der CDU) ausgebaut wird. Der weitere Ausbau an der Vennorter Straße (CDU-Antrag) ist auf den Weg gebracht. Der geplante Ausbau des Radweges An der Jüpke lässt aufgrund schwieriger Verhandlungen mit der Deutschen Bahn schon viel zu lange auf sich warten. Das Radwegekonzept ist verabschiedet und wird in den nächsten Jahren konsequent umgesetzt. Ein Schwerpunkt ist der Ausbau der Alltagsradwege.“ Detlef Gohr (Note 2,7): „Wie üblich fehlt es an Ausbaukonzepten und der Bereitstellung von Geldern. Die Grünen fordern daher ein Mobilitätskonzept, das wie beim Klimaschutzkonzept alle Aspekte von Verkehr und Mobilität beleuchtet und optimiert. Das aktuelle Radverkehrskonzept wird Teil diese Konzeptes sein. Mittel für die eigenen Wege kann der Rat beschließen, bei den anderen Radwegen ist eine zügige Kooperation mit den anderen Trägern erforderlich.“

Alle Fragestellungen und Antworten der Kandidaten finden Interessierte hier: https://www.adfc-guetersloh.de/kommunalwahl-2020/gemeinde-steinhagen.html.