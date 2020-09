„Ein klares Bekenntnis zu Steinhagen“

Hausleiterin Sabine Weitzel und ihr Team sowie die Bauarbeiter bitten um Verständnis dafür: „Denn gerade während der Arbeiten am Dach könnten schwere Teile herabstürzen, da wäre es lebensgefährlich, sich hier aufzuhalten“, erklärt Bauleiter Jörg Neliepovitz vom Architekturbüro GJL.

„ Man sitzt im Büro, und nebenan fliegen alte abgerissene Toilettenteile aus der oberen Etage vorbei. Man sitzt im Büro, und nebenan fliegen alte abgerissene Toilettenteile aus der oberen Etage vorbei. “ Sabine Weitzel über skurrile Nebeneffekte der Baustelle

Die gute Nachricht von der MCH-Baustelle: Auch wenn die Bewohner und Mitarbeiter noch einige Zeit mit den Belastungen durch Lärm und Staub leben müssen, zeichnet sich bereits ab: Alles dürfte schneller fertig werden als ursprünglich geplant. „Weil alles gut läuft, wird sich die Bauzeit nach jetzigem Stand um vier Monate verkürzen, so dass wir wohl im Dezember 2022 fertig sind“, kündigt Jörg Neliepovitz an. Glücklich ist Sabine Weitzel, dass trotz aller Corona-Einschränkungen zumindest der Baufortschritt bisher nicht unter der Pandemie gelitten hat: „Es wurden immer wieder provisorische Trennwände zwischen einzelnen Baubereichen eingezogen und danach wieder entfernt, so dass einzelne Teams geschützt für sich arbeiten konnten. Das hatte skurrile Nebeneffekte: Selbst manche langjährigen Mitarbeiter mussten sich im Haus oft neue Wege suchen“, berichtet sie. Überhaupt sei die Baustelle immer wieder spannend: „Man sitzt im Büro, und nebenan fliegen alte abgerissene Toilettenteile aus der oberen Etage vorbei“, erinnert sie sich schmunzelnd.

Bereits fertiggestellt ist der Wohnbereich 4 im nordwestlichen Gebäudeteil samt Foyer, Friseur und Besucher-WC. Ebenso, wie berichtet, der neu gestaltete „Treffpunkt“ und die neue Tagespflege , außerdem das Dienstzimmer im ersten Stock. Auch eine ausgiebige Begehung mit Feuerwehr-Chef Lutz Mescher hat es zwischendurch gegeben. Zu den noch anstehenden Arbeiten gehören unter anderem die umfangreiche Erneuerung des MCH-Dachs und die Gestaltung von Terrasse, Streuobstwiese und weiteren Außenanlagen. Ab Februar 2021 werden außerdem vier der fünf Aufzüge komplett saniert. „Auch die Erneuerung der riesigen Heizungsanlage steht noch an, allein das wird etwa eine Million Euro kosten“, schätzt der Bauleiter. Während der Bauarbeiten leben 85 Menschen im MCH, Ende 2022 sollen es dann wieder 102 sein.

27 Bewohner ziehen innerhalb von zwei Tagen um

Am 15. und 16. September werden 27 Bewohner der Wohnbereiche 1 bis 3 in einen schon sanierten MCH-Teil umziehen, kündigt Sabine Weitzel an. Anschließend beginnt mit der anfangs erwähnten Sperrung des Geländes die weitere Sanierung des Dachs: „Zuerst werden Baukräne aufgestellt, dann folgen Abrissarbeiten; da geht es auch um eine 80-Tonnen-Holzkonstruktion“, erklärt Jörg Neliepovitz. „Neue Dach-Sektionen werden anschließend gewissermaßen draufgeschoben.“

Da seit Sanierungsbeginn eins zum anderen gekommen sei, sich manche größere „Nebenbaustelle“ aufgetan habe, habe das Johanneswerk zwischenzeitlich entschieden, das Investitionsvolumen von anfangs fünf auf nunmehr knapp zehn Millionen Euro zu verdoppeln, berichtet Sabine Weitzel – „das derzeit zweitgrößte Johanneswerk-Projekt in NRW.“ Das sei ein deutliches Bekenntnis zum Standort Steinhagen, freut sie sich: „Wir gestalten hier ein Zentrum mit einer Rundum-Versorgung für ältere Menschen, wo jeder jederzeit ein passendes Angebot für sich findet.“ Ganz im Sinne des Quartiers-Gedankens, den MCH-Gründer Ulrich Huck schon vor 41 Jahren begonnen hat, erfolgreich umzusetzen.