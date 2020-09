„Schon ein komisches Gefühl“

Die letzten Tage als Bürgermeister sind zumindest angezählt. Sie machen zwar nicht am Montag, den 14. September, Schluss. Aber wann ist Ihr letzter Arbeitstag?

Klaus Besser: Nach dem Gesetz am 31. Oktober. Das ist ein Samstag. Aber abends sind noch die Steinhagener Kulturtage, und die wollte ich auch gerne noch besuchen.

Wie ist es denn, nach fast 26 Jahren das Ende der beruflichen Laufbahn vor Augen zu haben?

Besser: Es ist schon ein etwas komisches Gefühl. Ich freue mich aber auch darauf, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich bin ein Mensch, der gerne in die Zukunft blickt. Wir wollen unser Haus renovieren. Ich werde viel im Garten tun. Ich werde Großvater. Ich glaube, mir wird nicht langweilig werden.

Aber wie ist es denn so momentan? Kommt man morgens auch schon mit einem Gefühl des Abschieds ins Büro?

Besser: Mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich ab 1. November nicht mehr morgens am Schreibtisch sitze, meine Mails durchschaue, meine Post bekomme, viele Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Bürgern führe, ist schon ungewohnt.

Warum sind Sie nicht noch einmal angetreten? Alle hätten doch darauf gewettet.

Besser: In der Tat haben das sicherlich viele erwartet. Aber ich habe für mich entschieden, dass 26 Jahre Bürgermeister genug ist, dass es einer Gemeinde gut tut, wenn ein Generationenwechsel ansteht und jemand anderes mit neuen Ideen, mit einer anderen Herangehensweise dieses Amt ausfüllt.

Nun haben Sie sich ja für Sarah Süß als Kandidatin entschieden, denn Sie haben sie gefragt und dem Ortsvereinsvorstand vorgeschlagen. Warum Sarah Süß? Sie ist jung, sie ist eine Frau. Spielte das eine Rolle?

Besser: Nein. Ich halte sie für außerordentlich qualifiziert. Sie hat eine verwaltungsmäßige Ausbildung, so dass ich glaube, dass sie in der Lage ist, auch so eine Verwaltung zu leiten. Dann hat sie bewiesen, dass sie die Gemeinde auch repräsentieren kann. Das ist eine weitere wichtige Voraussetzung. Und vor allen Dingen: Sie will auch gerne Bürgermeisterin werden. Sie ist nicht nur eine Zählkandidatin, sondern sie möchte gerne.

Normalerweise wären Sie jetzt ja im Wahlkampfmodus wie bei so vielen Wahlen vorher. Nun sind die Tage ganz anders. Wie ist das so?

Besser: Ich mache seit 1984 Wahlkampf. Es ist das erste Mal, dass ich nicht aktiv in den Wahlkampf eingreife. Es hat mich schon mal gelockt, den einen oder anderen Infostand zu besuchen oder auf den Markt zu schauen, wie die Parteien sich dort präsentieren. Aber in der Tat ist man nicht mehr in vorderster Verantwortung für den Wahlkampf und für Aktionen, und das ist für mich erst einmal eine völlig ungewohnte Situation.

Mit der es sich aushalten lässt?

Besser: Doch, mit der es sich aushalten lässt. Ich ziehe nicht hinter den Kulissen noch die Strippen. Ich beobachte, wie die Parteien sich präsentieren und beobachte auch, wie sich Wahlkampf verändert hat. Wenn ich daran denke, dass ich 2009 erstmals eine Homepage hatte, und welche Rolle jetzt das Internet und Social Media spielen, dann bin ich in meinem Alter ganz froh, nicht mehr an vorderster Front mitmischen zu müssen.

Nun wird auch der Wahlsonntag anders ablaufen als sonst. Wie unterscheidet sich dieser von allen anderen?

Besser: Also wenn man selbst zur Wahl steht, dann kann man das gar nicht beschreiben, wie anspannend das an dem Sonntag ist. Diese Anspannung steigt im Laufe des Tages, bis die ersten Ergebnisse da sind. Das wird anders sein. Ich kann völlig entspannt den Sonntag verbringen, werde abends im Internet verfolgen, wie es ausgegangen ist und mir danach überlegen, ob ich die eine oder andere Wahlparty besuche.

Was haben Sie sich denn für Ihr Amt für die letzten Wochen vorgenommen? Gibt es Herausforderungen oder Dinge, die Sie unbedingt noch erledigen wollen?

Besser: Die größte Herausforderung ist die Vorbereitung des Haushaltsplans für 2021. Wir sind verwaltungsintern dabei und werden Anfang Oktober unsere Haushaltsklausur haben. Ich hoffe, meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger kann dann schon dabei sein. Denn die Konstellation lässt es in diesem Jahr zu, dass man eine gewisse Einarbeitungszeit hat. Je nachdem, ob es eine Stichwahl gibt, sind das sechs oder vier Wochen immerhin.

Was haben Sie sich für die Zeit nach dem 1. November vorgenommen? Ein bisschen haben Sie eben schon anklingen lassen...

Besser: Das erste ist das Renovieren des Wohnzimmers. Das schieben wir schon jahrelang vor uns her. Das wollen wir im November endlich in Angriff nehmen, damit es bis Weihnachten fertig ist.

War das letzte Jahr als Bürgermeister auch das anstrengendste? Wegen Corona war es ja in jeder Beziehung außergewöhnlich.

Besser: Es hat mich schon ganz schön geschlaucht. Man hat ja gemerkt, dass ich völlig erschöpft war Ende März, Anfang April. Ob es das anstrengendste war, weiß ich nicht. Es hat auch vorher schon anstrengende Situationen gegeben, wenn ich an die Flüchtlingskrise 2015/2016 denke oder wenn ich an wirtschaftlich schwierige Jahre denke wie 1997 mit dem Balsam-Skandal, also gleich in meinem ersten hauptamtlichen Jahr, auch 2003 und 2009 gab es noch einmal erhebliche Einschränkungen, so dass man häufiger im Krisenmodus war.