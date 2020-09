Der Zuspruch verwundert kaum, denn nicht nur, dass ähnliche Veranstaltungen in der Umgebung aufgrund von Corona zuletzt abgesagt wurden, auch das Wetter zeigt sich am Samstag von seiner besten Seite. Bei spätsommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein machen sich Hundefreunde aus dem gesamten Altkreis sowie dem benachbarten Bielefeld auf den Weg nach Steinhagen, um mit ihren Vierbeinern eine schöne Zeit zu verleben. Manch einer ist gleich mit der gesamten Familie vor Ort – Picknickkorb inklusive.

Ein Paradies für Hunde

„Es müssten mehr als 90 Hunde sein. So viele waren es noch nie. Der Zuspruch ist gewaltig, denn wir sind auch einer der ersten, die so etwas wieder anbieten“, erklärt Maic Horstmann von der „Hundeschule von der Ströher Heide“, die das Event in Kooperation mit den Gemeindewerken und dem Waldbad-Team bereits zum dritten Mal auf die Beine stellt. Horstmann ist an diesem Tag mit seinem Team, bestehend aus Marlena Bender, Nicole Hapenheinrich und Bjarne Horstmann, vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. Sei es bei der Schlichtung von Auseinandersetzungen der Hunde, der Einlasskontrolle oder dem Prüfen der Impfausweise. „Besonders die Tollwutimpfung ist sehr wichtig“, so Horstmann, der vom Konzept der Veranstaltung begeistert ist.

„Es ist hier ein Paradies für Hunde. Durch den Sandstrand trauen sich sogar eher scheue Tiere ins Wasser“, berichtet Maic Horstmann. Darunter übrigens alle erdenklichen Rassen. Da planschen Windhunde mit Boxern, Bernhardinern und Border Collies, Huskies wundern sich über eine temperamentvolle Dackeldame, und ein kleiner Chihuahua hüpft nach kurzer Beobachtung des regen Treibens dann doch lieber in die Tragetasche von Frauchen. „Wir waren letztes Mal schon da. Total klasse, denn man trifft hier auch viele Bekannte“, sagt Angela Menger, die den Ausflug ins Waldbad mit Tochter Kaya und Hündin Tina sichtlich genießt.