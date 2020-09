Die CDU

„Nach vielen Jahren sind wir zum ersten Mal wieder stärkste Kraft in Steinhagen und haben den großen Abstand zur SPD der vergangenen Jahre verloren“, sagte CDU-Pressesprecherin Dr. Birgit Lutzer am Montagvormittag. Sie sieht wegen inhaltlicher Schnittmengen große Chancen, parteiübergreifend zu arbeiten – gerade in Sachen Umwelt und Klimaschutz. „Ich würde mich über mehr Eigenständigkeit der Grünen freuen, sagt sie. „Ich bin beeindruckt, dass wir als Team die Leistung gebracht haben, dass CDU und SPD mit 13 Mandaten gleichauf sind“, sagt Dr. Mechthild Frentrup, stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende und bisher sachkundige Bürgerin. Sie hat ihren Wahlbezirk mit klarer Mehrheit direkt geholt, ebenso wie die beiden anderen Brockhagener CDU-Kandidaten – und Cordula Liehr, die SPD-„Urgestein“ Udo Waschkowitz Stimmen abgenommen und mit 37,41 Prozent den Wahlbezirk 6 klar gewonnen hat. Über die Reserveliste ziehen zahlreiche weitere CDU-Neulinge in den Rat ein: „Wir haben viele junge Leute, die bekannt und gut vernetzt sind und denen man offenbar gute Arbeit zutraut.“

Die SPD

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Heiko Hartleif lobt ebenfalls sein Team: „Wir haben gute Leute aufgestellt. Das haben die Wähler honoriert.“ Alle 13 Mandate hat die SPD direkt geholt. Das gute Abschneiden der Bürgermeisterkandidatin Sarah Süß mit fast 46 Prozent freut ihn: „Die Wähler schauen auf die Qualifikation.“ Indes: „Für uns ist wichtig, dass die Leute auch zur Stichwahl gehen“, fürchtet er eine gewisse Wahlmüdigkeit. „Wir werden die zwei Wochen nutzen, um die Wähler über die Sozialen Medien, das Internet und mit persönlichen Gesprächen auf dem Markt zu motivieren“, kündigte Sarah Süß an. „Die Chance, dass Sarah gewinnen kann, treibt uns an“, so Heiko Hartleif. Zudem hofft er auch weiterhin auf die Gestaltungsmehrheit zusammen mit den stärker gewordenen Grünen.

Die Verluste von elf Prozent bei der Ratswahl führt Hartleif auf den Landes- und Bundestrend zurück. „Wir haben uns gut behauptet“, sagt er mit Hinweis darauf, dass die Steinhagener die stärkste SPD im Altkreis sei. Dass das Wahlergebnis eine Ratsvergrößerung und den Einzug der kleinen Parteien mit sich bringt, sieht Hartleif kritisch – insbesondere was die AfD angeht.

Die Grünen

Die Grünen haben sich am Montagabend bereits zur ersten Fraktionssitzung getroffen.

Die UWG

„Ernüchternd“, so kommentiert Kai Funke das Wahlergebnis der UWG. Als Bürgermeisterkandidat war er mit 2,35 Prozent weit abgeschlagen, und mit 2,57 Prozent ist auch der Einzug in den Rat als Fraktion missglückt: „Ich mache entweder als Einzelkämpfer weiter oder mit der FDP. Das muss man noch ausloten.“ Ein Zusammengehen mit Die Partei sei keine Option, sagte er, und mit der AfD erst recht nicht: „Mit Rechten wollen wir nichts zu tun haben.“ Auf die in den Sozialen Medien im Vorfeld der Wahl angeprangerten Beziehungen des UWG-Kandidaten Marc Andre Steffen angesprochen, sagte Funke: „Ihn hat unser Programm angesprochen. Aber aus Landes- und Bundesebene gibt es uns eben nicht.“

Die FDP

Über eine leichte Verbesserung ihres Wahlergebnisses zu 2014 freut sich FDP-Fraktionsvorsitzende Silke Wehmeier: „Es hat wieder zur Fraktion gereicht. Und das trotz der drei Einzelkämpfer im Rat.“ Dass es die gebe, findet sie „nicht sehr schön“. Eine von der UWG ins Spiel gebrachte Zusammenarbeit sieht sie „zurückhaltend“: „Aber wir werden das natürlich in der Fraktion besprechen.“ Mit ihr im Rat sitzt der junge Julian Bracht, der sich schon als sachkundiger Bürger eingearbeitet hat. „Wir wollen, dass junge Leute mehr Verantwortung übernehmen“, so Wehmeier.

Die Partei

Als Partei für junge Leute sieht sich Die Partei. Auch die Satirepartei ist mit einem Vertreter, Christoph König, im Rat vertreten. „Wir haben unser Hauptziel erreicht und freuen uns, eine Fraktionsstärke der AfD verhindert zu haben“, sagt er. Christoph König hat seinerzeit schon bei der STU mitgearbeitet: „Ich kenne Ratsarbeit also“, sagt er und verspricht: „Wir bekommen mit dem Mittel der Satire auch Realpolitik hin.“ Die Flutung der A33, die Kampagne im Wahlkampf, wolle man nicht beantragen: „Es gibt genug andere Umweltthemen“, sagt er, nennt etwa die Wassergewinnung.

Die AfD

Alexander Alt, als einziges Mitglied der AfD ohne Fraktionsstatus in den Rat eingezogen, hat am Montag auf eine Bitte des WESTFALEN-BLATTes zu einem Statement zur Wahl nicht geantwortet.