Von Breitbandausbau bis Hundewiese

Wenn Hans-Heino Bante-Ortega derzeit seine „Hunde-Runde“ durch Brockhagen dreht, dann wird er viel auf die unliebsamen und teuren „Überraschungen“ bei der Sanierung des Sporthallen-Dachs angesprochen wird – „und auch immer wieder auf das leidige Thema des Harzens beim Handball“. Dauerdiskussionspunkt.

Vermittler zwischen Bürger und Behörden

Es ist eine Vielzahl von Anliegen, die an den CDU-Bürgermeisterkandidaten herangetragen werden. „Der Breitbandausbau zum Beispiel“, sagt er. Letztlich eine Kreis-Angelegenheit: „Aber ich kann ja Ansprechpartner nennen“, sieht er sich auch als Koordinator zwischen Bürgern und Behörden. „Ich trage auch Einzelanliegen ins Rathaus“, sagt er.

Vieles liegt direkt vor der Haustür. Wie das neue Wohngebiet an der Riegestraße. Oder der geplante Neubau der Grundschule: Muss der sein?, fragen einige. Am Stand am Rande des Wochenmarktes wird er mit den unterschiedlichsten Fragen konfrontiert: Wie entwickelt die Gemeinde ihre Flächen weiter? Wie ist es um den Gemeindehaushalt bestellt? Ist Steinhagen liquide? Und auch mit der Fridays-for-Future-Bewegung hat er unlängst über Klimaschutz diskutiert. „Da war mitunter ganz schön provozierend“, sagt er.

„Auf einen Kaffee“ heißt es bei Sarah Süß: Und was wird dabei so geplaudert? „Oft geht es erst einmal darum, dass die Leute einen persönlichen Eindruck von mir gewinnen und mich einfach kennen lernen wolle“, sagt sie.

Hundewiese und Radwege

Thematisch steht die Hundewiese an. Auch ein Dauerthema in Steinhagen. Seit 20 Jahren. „Wir haben dazu ja eine Beschlusslage. Aber es scheitert eben bisher an den Flächen. Wir sind nach wie vor auf der Suche.“ Klar, in Steinhagen gibt es viele Hundebesitzer, da interessiert das Thema. Viele Bürger fahren auch Fahrrad. „Unsere Radwege sind ein weiterer Punkt, auf den mich viele ansprechen. Häufig kritisieren sie, dass sie nicht wissen, wo genau sie herfahren müssen, also die Beschilderung unklar ist. Und immer wieder wird an der Langen Straße, Höhe Luisenstraße der Wechsel vom Radweg auf die Fahrbahn als problematisch thematisiert.“

Unlängst war die SPD-Bürgermeisterkandidatin mit der Ratskandidatin Verena Venjakob nachts im Bürgerpark, um sich dort mit Jugendlichen zu unterhalten. Die haben dort derzeit ihre Treffpunkte. „Viele Bürger haben Verständnis für die Jugendlichen, die sich irgendwo treffen wollen und derzeit nicht wissen, wo. Aber dennoch fühlen sich Anwohner auch gestört“, so Süß.

Ideen für den Ortskern gefragt

Apropos Ortskern: Was kann man machen zur Belebung? „Gerade jetzt, wo es keine Feste gibt, merken die Leute, dass etwas fehlt. Sie machen sich Sorgen, weil es auch Graf Bernhard nicht mehr gibt“, schildert Sarah Süß. Sie meint: „Wir müssen jetzt schon ein Konzept für die nächsten Jahre planen.“ Die Gastronomie rund um den Kirchplatz habe gute Idee und Luste, diese umzusetzen. „Es wird aber jemand gebraucht, der alles koordiniert.“ Kann da eine Bürgermeisterin die Initiative ergreifen? Vielleicht braucht es doch wieder einer Werbegemeinschaft? „Ich möchte Gastronomen, Händler und Immobilienbesitzer an einen Tisch holen. Ein IWS-Nachfolger wäre die Goldrandlösung. Aber vielleicht braucht es auch nur einer externen Moderation, um aus der Box herauszudenken.“

Das Thema Ortskern findet sich auch in ihrem Zehn-Punkte-Plan wieder, den sie zur Stichwahl entwickelt hat – ebenso wie zahlreiche Umweltthemen.

Hans-Heino Bante-Ortega hat in seinem Wahlkampf stets betont, Demokratie mit Leben zu füllen und die Bürger aufgefordert, den demokratischen Prozess zu leben. „Es geht um Steinhagen, es geht ums Rathaus. Dafür heißt es, wählen gehen.“ Das ist wohl überhaupt das Wichtigste jetzt.