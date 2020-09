„Unser alter Spielplatz war in die Jahre gekommen. Nach einer ‚Ortsbegehung‘ mit den Eltern sind wir zum Ergebnis gekommen, dass neue Geräte nicht nur sicherer sind, sondern auch viel mehr Möglichkeiten bieten“, erklärt Kita-Leiterin Martina Witt. So eignen sich die Geräte zum Beispiel hervorragend, um in Bewegung zu kommen. „Das passt gut zur Konzeption der Kita, bei der auch die körperliche Entwicklung eine wichtige Rolle spielt“, findet auch Schulamtsleiterin Gabi Schneegaß. Verstecken, turnen, klettern – der Nachwuchs hat nun die Qual der Wahl. Außerdem gibt es neuen, weichen Spielsand.

25.000 Euro investiert

Obstbäume wurden schon im vergangenen Dezember gepflanzt, und der Wassermatschplatz hat zum Schutz ein Sonnensegel bekommen. Laut Martina Witt hatten die Bauarbeiten für die 25.000-Euro-Investition der Gemeinde kurz vor den Sommerferien begonnen und sich bis in den August gezogen. „Das war für die Kinder besonders toll, denn sie haben begeistert zugeschaut, wie die Lkw voller Sand angefahren kamen.“