Lisa Kükenshöner schreibt mittlerweile schon seit rund 30 Jahren. Dabei hat sie unter anderem ihr gesamtes bisheriges Leben in Reimen festgehalten, hat in ihren weiteren Texten die göttliche und die weltliche Liebe ebenso behandelt wie die unterschiedlichen Menschen um sie herum. Inzwischen sind ihre Gedichte schon fast so etwas wie ein Lebenslauf. So sieht sie es zumindest und auch ihre Familie.

„Gabriellas Song“ aus dem Musikfilm „Wie im Himmel“

Ihr Bruder Kurt, der lange als Pastor in Brockhagen tätig war, nutzt zumindest gern seine musikalischen Fähigkeiten, um die Texte seiner Schwester Lisa zu untermalen. Diesmal nutzte er dafür vor allem das Piano. Ganz allein fügte er „Gabriellas Song“ aus dem schwedischen Musikfilm „Wie im Himmel“ ein. Außerdem unterstützte er den kleinen Chor „Family & Friends“, zu dem auch Christine und Jürgen Roesner gehören.

Gemeinsam und mit Kurt Kükenshöners Tochter Bärbel an Akkordeon und Gitarre sangen sie an diesem Abend mehrere Stücke. Darunter ein Danklied und die Vertonung des Psalms 126. Allesamt hatte Bärbel Kükenshöner selbst vertont, darunter Lisa Kükenshöners Gedicht „Ich sehe Dich“.

Zum Abschluss überließ diese für das zusammenhängende Kapitel „Frau Hiob“ ihrem Bruder auch die Vortragsstimme. „Wie schön, endlich auch einmal eine Brockhagener Autorin hier in Brockhagen zu hören“, meinte daher Pastor Dr. André Heinrich, als er die Gäste in der St. Georgskirche begrüßte. Zwar hatte Lisa Kükenshöner schon im Jahr 2017 den Gemeindebrief mit einem Gedicht ausgestattet. Doch mit den sehr textbezogenen Liedern und den Bildnissen, die Ingrid Wortmann im Altarraum platziert hatte, gab es sie nun zum ersten Mal höchstpersönlich lesend.