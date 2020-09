Kein Witz: Vater CDU – Sohn Spaßpartei

Der nimmt’s gelassen: „Ich weiß, was Politik für Arbeit macht. Da kann man jeden, der es macht, nur unterstützen.“ Und das hat er getan und dem Sohn für die Parteikampagne zum A33-Blaumilchkanal eine Kapitänsmütze und eine Landkarte der Kanaren zur Verfügung gestellt. „Politik ist bei uns in der Familie eigentlich kein Thema“, beteuern beide.

Abstecher zur STU

Junge Union in den Siebzigern, danach Parteimitgliedschaft bis zum Jahr 2000: Axel König ist Alt-CDUler – mit zwischenzeitlichem Abstecher in die STU, die Südtrassenunion, mit der er sich gegen den A33-Trassenverlauf vor seiner Haustür wehrte. Gleiches tat der Sohn, der Gartenzaun an Gartenzaun wohnt. Der Vater war von 2004 an bis 2014 STU-Ratsmitglied, zuletzt in Fraktionsgemeinschaft mit der Bürgerallianz, der Sohn stellvertretender Sachkundiger Bürger im Sozialausschuss. Die STU gibt es formell noch, aber mit dem Bau der Autobahn wurde sie immer weniger gewählt.

Die CDU hat ihn im Vorfeld des Wahljahres angesprochen – und Axel König kehrte zurück und ließ sich erstmals als CDU-Wahlbezirkskandidat aufstellen. „In einer größeren Partei kann man vielfältiger arbeiten. Und wir sind eine super Truppe mit vielen neuen Leuten“, sagt er. Für einen, Frank Linkert nämlich, hätte er sogar seinen Platz geräumt – „ein super Kollege.“ Das war nicht nötig: Über die Reserveliste haben beide den Einzug in den Rat geschafft.

Die A33 mitgebaut

Axel Königs Präferenzen liegen im Bauausschuss – kein Wunder: Er war bis zum Ruhestand Betriebsleiter einer Betonbaufirma und half pikanterweise aktiv mit, die A33-Trasse, die er politisch bekämpfte, real umzusetzen. Für mehrere Brücken hat seine Firma den Beton geliefert. Auch mit der Haltung der CDU zur A33 hatte und hat er keine Probleme: „Die CDU ist die einzig ehrliche Partei in Sachen A33. Sie war immer dafür, während die SPD suggeriert, damit nichts zu tun zu haben.“

Wie der Wahlkampf jetzt aber gezeigt habe, würden Themen wie der Lärm an der Bielefelder Straße nach vorne getragen, die die STU schon vor 15 Jahren problematisiert hat, so Christoph König. Doch das Fluten der A33, das satirische Ansinnen von Die Partei im Wahlkampf, ist natürlich keine Lösung. Christoph König beteuert: „Wir machen, wenn auch mit dem Stilmittel der Satire, Realpolitik. Mit Satire kann man ganz im demokratischen Sinn etwas aufgreifen und in Bewegung setzen.“

Realpolitik mit Satire

Zwar sitzt Christoph König allein im Rat, aber die Themen werden mit den Parteikollegen abgestimmt. „Wir nehmen Basisdemokratie sehr ernst.“ Etwa 20 Sympathisanten gibt es nach seinen Angaben in Steinhagen. Ein erstes realpolitisches Projekt hat Die Partei schon. Das heißt „Beschissene Graffiti verbieten“: die Schmierereien unter den A33-Brücken sollen entfernt und durch künstlerisch gestaltete Graffiti ersetzt werden. Wie das umgesetzt werden soll, lässt er noch offen.

Erst einmal ist Christoph König ernsthaft zufrieden, ein Ratsmandat geholt zu haben. Außerdem schreibt sich Die Partei auf die Fahnen, in Steinhagen ein besseres Wahlergebnis für die AfD und damit den Fraktionsstatus verhindert zu haben. Wie er reagieren wird, wenn AfD-Ratsmitglied Alexander Alt Anträge einbringt, dafür hat Christoph König zwar keine Strategie, aber ein Prinzip: „Ich unterstütze alle Anträge, die ich für sinnvoll halte, außer die der AfD.“ Und ansonsten gilt: „Wir wollen uns zwar abseits der etablierten Parteien bewegen, aber natürlich bringe ich mich bei Abstimmungen mit ein“, sagt er und betont: „Ich werde mich von keiner Partei um den Finger wickeln lassen.“