Wenn zu viel Nähe zu Stress führt

„Es war nicht plötzlich mehr Arbeit nach Beginn der Pandemie, sondern andere, der Bedarf hat sich verlagert“, stellt Elisabeth Zsiska klar. „Seit dem Lockdown ab Mitte März hatten wir viel mehr Anfragen von Einzelnen. Denn die meisten Behörden waren ja für den Publikumsverkehr erst einmal dicht.“ Die Anliegen und Probleme der Klienten reichten von Geldsorgen – Stichwort Schuldnerberatung – bis hin zu familiären Problemen. „Denn anfangs genossen viele noch die neu gewonnene Zeit zusammen zu Hause. Doch manchem fällt irgendwann die Decke auf den Kopf, die ungewohnte ständige Nähe kann zu Stress führen“, haben die Leiterin des Familienzentrums und ihr Team beobachtet. Oft vermittelt das Familienzentrum dann einen Kontakt zu Fachleuten der Familien- und Erziehungsberatung (FEB) der Diakonie. Selten seien bislang glücklicherweise Extremfälle, etwa mit häuslicher Gewalt: „Dann kommen Jugendamt und Polizei mit ins Spiel.“

Elisabeth Zsiska befürchtet: „Käme jetzt noch einmal ein längerer Lockdown, bekämen das viele Eltern gar nicht mehr geregelt; der Urlaub ist aufgebraucht, unbezahlte Tage kann sich nicht jeder leisten.“ Eine große Hilfe sei das Engagement mehrerer Eltern gewesen, die auch andere Kinder vorübergehend betreut haben, als Kitas und Schulen dicht waren. „Diese neu geknüpften Kontakte halten zum Glück bei vielen bis heute an.“

Neuauflage von Krabbelgruppe und Internationalem Café geplant

Eine große Unterstützung sei, dass nun Katharina Hermjohannes als weitere hauptamtliche Mitarbeiterin zur Stelle sei. Die 33-Jährige arbeitet seit November 2015 in der Flüchtlingsberatung der Diakonie. Dort bleibt sie auch weiterhin mit ihren Kollegen tätig, sie selbst allerdings künftig mit 20 statt bisher 30 Wochenstunden. In der übrigen Zeit betreut sie dienstags und freitags Gruppen im Familienzentrum, die sich nun wieder regelmäßig unter Corona-Auflagen hier treffen: etwa das Stillcafé oder die Krabbelgruppen. Eine neue Krabbelgruppe startet am 25. September; Eltern und ihre Kinder von 8 bis 24 Monaten (maximal sechs Kinder) treffen sich dann immer freitags von 10 bis 11.30 Uhr an der Brockhagener Straße 20 – Anmeldung erbeten unter Telefon 0 52 04/88 82 13.

Katharina Hermjohannes hat darüber hinaus weitere Pläne: „Ich will versuchen, dass Internationale Café wiederzubeleben. Ebenso das Familienfrühstück, vielleicht ja mal im neu gestalteten Garten der Generationen am DBH.“