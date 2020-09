Wo Bienen Jugendliche beflügeln sollen

Sozial und individuell benachteiligte und vernachlässigte Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren sollen über dieses Projekt wieder – oder überhaupt – lernen, Fuß zu fassen in Strukturen des Alltags- und Arbeitslebens. „Beatz steht für Begeisterung, Erlebnis, Aktivierung, Toleranz und Zusammenarbeit“, sagt Projektleiter Janis Berger. Die Idee hat er just Steinhagens Sozialamtsleiterin Birgit Pape sowie den Schulsozialarbeitern und Übergangscoaches der Steinhagener Schulen vorgestellt – und nach eigenen Angaben gute Resonanz erhalten.

Sieben Jugendliche, sind zum Teil seit Ende Juni, in dem neu gestarteten Projekt. Der Einstieg ist fließend, Plätze sind noch frei. Über sechs bis acht Monate läuft das Projekt, das von einem Unternehmen aus dem BANG-Netzwerk, das ungenannt bleiben möchte, finanziert wird und das am Ende den Jugendlichen einen Neustart ermöglichen soll: in der Schule, um einen Abschluss oder einen höheren Abschluss zu erwerben, in der Berufsvorbereitungsklasse des Berufskollegs oder in einer Lehrstelle. Doch der Anfang ist schwer. Manchen überfordert es schon, sich dreimal pro Woche pünktlich um 10 Uhr an der Brockhagener Michaelisstraße bei BANG einzufinden. Janis Berger sammelt die Jugendlichen mitunter mit dem Bulli zu Hause ein. Zwei Probewochen hat jeder.

Sport, technik, Natur, Coaching

Doch Janis Berger weiß auch, wie er den Jugendlichen Motivation und Erfolgserlebnisse verschafft, so dass sie Fortschritte machen und wieder Tritt in einem strukturierten Alltag fassen. Aus vier Säulen besteht das Projekt: Sport, Technik, Natur und Coaching. Und da kommen nun die Bienen ins Spiel. Denn die Jugendlichen sollen Bienenstöcke bauen und das Bienenvolk betreuen. Das fängt an mit dem Selbstbau der Rähmchen für den Stock. Da bekommen die Jugendlichen ganz nebenbei Arbeitstechniken mit, müssen Holz und Metall beschaffen. Und sie müssen sich trauen: Zwar in Schutzkleidung sollen sie sich den dennoch den Bienen nähern. Imker Bernhard Klösener, Tiefbauer im Ruhestand, bringt seine Kenntnisse in das Projekt ein: sowohl die imkerisch-fachlichen als auch einen gewissen „Anpacker-Tonfall“, wie Janis Berger sagt, aus dem Tiefbau. „Jemand der Ansagen trifft, kommt bei den Jugendlichen gut an.“

Derzeit lebt das BANG-Bienenvolk noch im Kreis Paderborn. Janis Berger sucht Flächen vor Ort und hat dafür schon das Klimaschutzmanagement im Rathaus eingeschaltet. Schließlich dient das Berufsprojekt auch dem Umweltschutz.

Grundkenntnisse der Metallbearbeitung und aus dem Elektrobereich werden erworben. Im Coaching geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Vorbereitung auf Bewerbungs- und Arbeitssituationen sowie Berufsorientierung. „Für viele ist wichtig, dass sie einen Ansprechpartner haben, der sie begleitet“, sagt Janis Berger. Er geht mit den Jugendlichen auch zu behördlichen Terminen.

Hoch hinaus beim Klettern

Auch beim Sport geht es ebenfalls darum, aktiv zu sein, sich herauszufordern, zu motivieren, sich auch etwas zu beweisen und damit Selbstbewusstsein zu schöpfen. Derzeit sind die Jugendlichen beim Bouldern, beim Klettern.

Am Ende steht ein Zertifikat und eine gute Chance, zurück in Ausbildung und Schule zu finden. Nicht zuletzt dank des Netzwerks aus mehr als 40 mittelständischen Unternehmen mit Fachkräftebedarf. Bei BANG in Paderborn hat es „Beatz“ bereits drei Jahre lang gegeben. Mit gutem Erfolg: 75 Prozent der Jugendlichen konnten in Schule und Lehre vermittelt werden. Doch dann endete die Zusammenarbeit mit dem dortigen Jobcenter. „Denn das schrieb das Projekt öffentlich aus. Und wir wollten uns nicht auf unsere eigene Idee bewerben“, sagt Markus Kamann, Leiter des Ausbildungszentrums in Brockhagen.