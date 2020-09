Landespolitiker auf rotem Sofa

Steinhagen (WB). Vormittags in Lippe, mittags in Bielefeld bei Oberbürgermeister Pit Clausen und nachmittags auf dem Steinhagener Marktplatz bei der SPD und ihrer Bürgermeisterkandidatin Sarah Süß: Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef im Landtag in Düsseldorf, war am Mittwoch auf Stichwahl-Unterstützungstour durch OWL. Klar, dass er ordentlich Komplimente an die Kandidatin verteilte. Vor allem aber sollte er Fragen beantworten, denn zusammen mit Sarah Süß saß er auf dem roten Sofa, das starke Männer der SPD ebenso wie ein zweites aus dem Bürgerbüro auf den Marktplatz geschleppt hatten.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold