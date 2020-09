Morden im Norden

Gut, dass beide Figuren aus der Feder von Eva Almstädt stammen. Denn bei der Schriftstellerin aus Bargteheide bei Hamburg gibt es keine ungeklärten Tode. „Dieses Mal gibt es eine ungewöhnliche Methode der Aufklärung“, verrät die 54-Jährige bei ihrer Lesung in Steinhagen. Für die Lösung müssen die 25 Besucher der Veranstaltung in der Gemeindebibliothek zwar selbst zum Buch „Ostseegruft“ greifen, doch ein wenig Mord-Ostseeluft dürfen sie schon vorab schnuppern.

„Ostseegruft“ ist der inzwischen 15. Band von Almstädts Pia-Korittki-Reihe. Dieses Mal ist die Kriminalkommissarin Korittki von der Lübecker Mordkommission persönlich betroffen. Katrin war eine Schulfreundin der Ermittlerin. Bei der Trauerfeier verkündet ein mysteriöser Mann, dass Katrins Tod kein Unfall war und auch andere Hinweise zu einem Verbrechen häufen sich. Nur das Motiv will sich Pia Korittki nicht so recht offenbaren. Und dann ist da noch das ominöse Loch in Jörgs Garten, unter dem sich nicht nur ein Stollensystem aus dem Zweiten Weltkrieg befindet, sondern auch noch eine zweite Leiche.

Eva Almstädt verbindet ihre Kriminalgeschichte aus dem hohen Norden immer wieder mit kurzen humorvollen Sequenzen. „Da steckt viel Persönliches aus meinem Alltag drin“, erklärt die Autorin, nachdem sie eine Szene über Pia Korittkis Kampf mit einer kaputten Strumpfhose gelesen hat.

Tatsächliche Vorbilder

Generell hat die Ostseekrimi-Reihe viele tatsächliche Vorbilder. Pia Korittki basiert auf einer realen Kommissarin, die einst die Voltigierlehrerin von Almstädts Tochter war. Und auch das Loch im Garten, das zu einem Weltkriegsbunker führt, hat sich wirklich im Garten eines Bekannten aufgetan. Nur die kleinen Orte, in denen die Ostseekrimis manchmal spielen, sind erfunden. „Oder vielmehr umbenannt. Denn wenn der Dorfarzt ermordet wird und der Bürgermeister der Täter ist, dann denken die Leute sonst, sie wären gemeint“, berichtet Eva Almstädt lachend. Statt in Laboe findet sich der Stollen deshalb im fiktiven Bodewind.

Für Eva Almstädt, die eigentlich schon im April in Steinhagen lesen sollte, ist das Ende der durch die Corona-Pandemie bedingten Veranstaltungspause, ein Grund zur Freude: „Ich mag das sehr, vor Publikum zu lesen, das ist schon toll.“ Die Zeit dazwischen hat sie aber auch sinnvoll genutzt und geschrieben. Im Frühjahr wird bereits der 16. Ostseekrimi erscheinen. Und auch eine Verfilmung der Krimis rückt in greifbare Nähe. „Ich habe kürzlich die Option an eine Filmproduzentin verkauft, da besteht also Hoffnung“, verrät Almstädt.

Die Lesung war eine Kooperation von Gleichstellungsstelle und Gemeindebibliothek.

Nächste Lesung

Die nächste Lesung in der Gemeindebibliothek findet in Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl am Donnerstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in der vom NRW-Heimat-Ministerium geförderten Reihe „Heimaten“ statt. Dann wird Dogan Akhanli aus seinem Roman „Madonnas letzter Traum“ lesen, in dem er auf den Spuren des 1948 getöteten Schriftstellers Ali und dessen Romanfigur Maria Puder wandelt und deren Geschichte neu aufschreibt.

Eintrittskarten sind nur mit Anmeldung erhältlich. Am besten per Email unter gemeindebibliothek@steinhagen.de oder telefonisch unter 05204/997160 vorbestellen und die Karten zu den Öffnungszeiten der Bibliothek abholen. Eine Abendkasse wird es nicht geben – dafür eine feste Sitzplatz-Zuordnung.