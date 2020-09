Baggern für Gewässerschutz

Künftig gefiltert in den Jückemühlenbach

Mit den ersten vorbereitenden Arbeiten begann das Bauunternehmen Wilhelm Becker aus Minden in der vergangenen Woche. „Aktuell sind wir noch mit dem Bodenaushub beschäftigt. Und noch in dieser Woche wollen wir die ersten Schächte setzen“, plant Polier Christopher Schöpp. Das Bauwerk, das hier in Amshausen auf etwa 5600 Quadratmetern Fläche entsteht, diene letztlich dem Umweltschutz, erklärt er: „Ein Retentionsbodenfilter bietet als zentrale Regenwasserbehandlungsanlage zwei Vorteile: Zum einen dient das künftige Becken der Rückhaltung von Regen- und Abwasser – der Retention –, zum anderen wird das Wasser durch den neuen Filter zunächst gereinigt, bevor es danach in den Jückemühlenbach abgeleitet wird“, so Schöpp.

„Bisher ist die Mischwasserkanalisation nur an ein Regenrückhaltebecken am Upheider Weg angeschlossen“, sagt Bürgermeister Klaus Besser. „Wenn es überläuft, gelangt unbehandeltes Abwasser in den Jückemühlenbach. Das soll in Zukunft durch den neuen Bodenfilter verhindert werden. Die größte Baumaßnahme der Gemeinde in diesem Jahr dient damit dem Umweltschutz, insbesondere dem Gewässerschutz.“

Auf Starkregen besser vorbereitet

Im Ortsteil Amshausen gebe es derzeit überwiegend eine Mischwasserkanalisation, so der Bürgermeister, das heißt Schmutzwasser und Regenwasser werden in einem gemeinsamen Kanal entsorgt. „Der Hauptkanal in Richtung Kläranlage verläuft im Upheider Weg. Bei Starkregen hält zunächst das Regenrückhaltebecken am Upheider Weg Abwasser und Grobstoffe zurück. Wenn das Becken vollgelaufen ist, wird überschüssiges verdünntes Abwasser über einen Entlastungskanal dem Jückemühlenbach zugeleitet. Das entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Daher muss in Zukunft das im Regenrückhaltebecken vorbehandelte Abwasser zunächst in den Retentionsbodenfilter eingeleitet werden, bevor es dem Jückemühlenbach zugeleitet wird“, erklärt Klaus Besser.

Die Filterschicht dieses Retentionsbodenfilters besteht aus einer Kombination natürlicher Bodenschichten. Darunter befindet sich eine Drainage, über die das gereinigte Wasser gedrosselt abgegeben wird. Auch die Steinhagener Anlage soll nach Fertigstellung möglichst naturnah bepflanzt werden. „Wenn alles nach Plan verläuft, dürften wir etwa Ende April bis Anfang Mai 2021 fertig sein“, schätzt Polier Christopher Schöpp. Zu den Baukosten von 2,8 Millionen Euro steuert das Land Nordrhein-Westfalen die Hälfte bei, da die Maßnahme der Gewässerreinhaltung dient.