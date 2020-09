Lecker und heilsam

Der kulinarische Genuss ist das eine. Zum anderen weiß Sprick auch, wie sich viele Wildpflanzen als Mittel gegen manches Leiden verwenden lassen. Der geführte Rundgang in der Reihe des Gesprächskreises „Spätlese“ beginnt um 17 Uhr an der St. Georgskirche, führt auch über den Friedhof und dauert etwa anderthalb Stunden. „Bei Regen wird die Kräuterexpertin ihr Wissen in Form eines Vortrags mit Lichtbildern weitergeben“, kündigt Pfarrer Dr. André Heinrich an. Die Teilnahme ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Begeisterung und Wissen teilen

„Wir wissen über die natürlichen Zusammenhänge, die es seit Jahrtausenden gibt, erschreckend wenig“, findet Ingrid Wortmann von der Evangelischen Kirchengemeinde. Dem wolle man auch mit dieser Kräuterwanderung entgegentreten. „Ulrike Sprick möchte ihre Begeisterung und ihr Wissen mit uns teilen.“