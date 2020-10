Steinhagen (WB). Ein kommunalpolitisches Schwergewicht bleibt der Politik in Steinhagen erhalten, wenn auch an anderer Stelle: Herbert Mikoteit ist am Mittwoch zum Vorsitzenden der Steinhagener Senioren-Union gewählt worden. Er tritt die Nachfolge des im Oktober 2019 mit 80 Jahren verstorbenen Jürgen Kies an.

Von Volker Hagemann