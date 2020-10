Ausgenommen sind Außengeldautomaten, die es in Steinhagen aber gar nicht gibt. „Besonders in der kommenden dunklen Jahreszeit besteht ein hohes Risiko für Geldautomaten-Sprengungen. Die Volksbank liegt die Sicherheit von Kunden, Besuchern und Anwohnern am Herzen und nimmt die Empfehlungen der örtlichen Polizei und des Landeskriminalamtes NRW daher sehr ernst“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Versuchte Sprengung im Juni auch in Steinhagen

Es waren ohnehin nur noch eine Handvoll von Filialen durchgehend zugänglich. Der Großteil der SB-Zonen ist bereits seit mehreren Monaten von 23 bis 5 Uhr geschlossen. So auch die Hauptstelle der Volksbank in Steinhagen am Markt – seitdem dort in der Nacht zum 2. Juni dieses Jahres Unbekannte einen Sprengsatz an einem Geldautomaten installiert hatten. Dieser war zwar nicht gezündet worden, aber wohl vermutlich auch nur deshalb, weil die Täter durch einen Feuerwehreinsatz in der Nähe gestört worden waren. Doch die Sprengladung hatte einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und den Entschärfungsspezialisten des LKA Düsseldorf ausgelöst. Der halbe Ortskern war abgeriegelt, das Gebäude, in dem sich die Volksbank befindet, evakuiert worden. Der Sprengsatz war schließlich auf einer Brachfläche im zukünftigen Gewerbegebiet Niederwahrenbrock kontrolliert gezündet worden. Ungewöhnlich, dass kein Gas eingeleitet worden war: Das ist die gängige Methode bei Geldautomaten-Sprengungen, die auch Schäden am Gebäude hervorrufen kann.

„Der Sicherheitsgedanke steht bei uns im Vordergrund“, sagte Manuela Llewellyn von der Unternehmenskommunikation der Volksbank. „Die Geldautomatensprengungen werden auch nicht weniger.“ Eine zweite, die auch vollzogen wurde, musste die Volksbank in diesem Jahr schon hinnehmen: Im Mai wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Rheda-Wiedenbrück ein in einem separaten Gebäude untergebrachter Geldautomat in die Luft gejagt. Auch diesen Standort hat die Volksbank danach nicht wieder in Betrieb genommen.

Standort Voßheide wird geschlossen

Für den Standort Voßheide an der Bielefelder Straße 78 bestehen ebenfalls Sicherheitsbedenken. „Er liegt etwas verdeckt, zudem befinden sich Wohnungen in den oberen Etagen des Gebäudes, so dass Menschen gefährdet sein könnten. Und die Autobahnauffahrt zur A33 ist in der Nähe. Das stellt ein hohes Sicherheitsrisiko dar“, sagte Manuela Llewellyn. Nach ihrer Auskunft lässt auch eine relativ niedrige Kundenfrequenz eine Schließung zu. Seit vielen Jahren ist dort ohnehin nur noch ein SB-Standort. „Viele Kunden machen heute Online-Banking. Es wird zumeist nur Bargeld abgehoben“, sagte sie.

Ist der Standort Voßheide aber nicht für ein ganzes Wohngebiet an Bodelschwingh­straße und Osterfeldstraße von Bedeutung? Die Volksbank verweist auf ihr Kompetenzzentrum am Markt, wo alle Services sowie persönliche Beratung und Betreuung angeboten werden. Zudem sei der nächste SB-Standort in der Bergstraße im Markant-Markt. Dieser bleibe auch erhalten, sagt die Unternehmenssprecherin.