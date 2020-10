Eine Wirtin kämpft sich durch

Corona und gebrochener Fuß: Doch Dünya Kirbas will ihr Lokal durch die Krise bringen

Steinhagen (WB). Corona, das bedeutet gerade für die Gastronomie einen harten Kampf in diesem Jahr – „vor allem, wenn man nur ein kleines Lokal hat“. Das meint jedenfalls Dünya Kirbas. Die Gastwirtin betreibt am Steinhagener Marktplatz „Dünyas Brasserie“. Doch trotz aller Schwierigkeiten will sie nicht aufgeben. Obwohl sie die Corona-Zeit doppelt getroffen hat.