Kinderfest mit Ponys

14 Kinder von drei bis 14 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund, teils aus dem FZZ Baumheide in Bielefeld, 14 erwachsene Begleitpersonen, 20 Vereinsmitglieder und sieben Pferde erlebten im Reitsportzentrum eine tolle Veranstaltung, wie Astrid Firzlaff, Kassenwartin und Jugendförderungsbeauftragte des Vereins, fand.

Die Kinder hatten allerhand zu tun auf und mit dem Pferd. So standen Voltigierübungen auf Shire Henry ebenso an wie Eier balancieren auf Ruby, Schrauben und Muttern angeln und zusammenschrauben mit Ponydame Lu und Socken auf- und abhängen mit Benny Blue. Drei Kinder im Team mussten mit Pony Sternchen Bälle durch Halsringe werfen. Und dann konnten sie auch die Ponys Boldrik und Cara als lebende Leinwände mit Fingerfarben bemalen.

Jugendförderung auch in Lehrgängen

Der Verein Pony Power 18plus, Anfang 2018 in Vlotho gegründet, hat aktuell deutschlandweit mehr als 120 Mitglieder aus allen Sparten der Reiterei: Vom S-Klasse-Dressurreiter bis zum Spaziergänger mit Pferd ist alles vertreten. Nach dem Leitsatz „Die Jugend ist unsere Zukunft“ engagiert sich der Verein in der Jugendförderung.

Abgesehen von den Kinderfesten bietet der Verein auch Training an: So stehen auf der Homepage des Vereins regelmäßig Ausschreibung von Jugendförderplätzen in Lehrgängen, Reitkursen, Reit-und Trainingsstunden im Bereich Dressur, Springen, Bodenarbeit, geführtes oder gerittenes Gelassenheitstraining. Hierauf können sich Kinder und Jugendliche bewerben. Der Verein übernimmt die Kosten, ausschließlich der eigenen Anfahrt oder Übernachtung.