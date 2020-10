Kulturtage: Walter Sittler ist mit einer Hommage an den großen Kabarettisten zu Gast

Steinhagen (WB). Wie kommt der Kommissar zum Kabarett? Walter Sittler, dem TV-Publikum als „Der Kommissar und das Meer“ oder aus der Sitcom „Nikola“ bekannt, liest am Dienstag, 27. Oktober, bei den Steinhagener Kulturtagen Texte von Dieter Hildebrandt: Sein Programm „Ich bin immer noch da“ ist eine Hommage an den 2013 verstorbenen großen Kabarettisten. Die Lesung ist mit 200 Gästen ausverkauft. Vor wie vielen Zuhörern aber Sittler in der Aula lesen darf, ist angesichts der Corona-Lage im Kreis Gütersloh nach wie vor ungewiss. Im Interview mit WESTFALEN-BLATT-Redakteurin Annemarie Bluhm-Weinhold gibt Walter Sittler Einblicke ins Programm und sein Verhältnis zu Hildebrandt – sein Fazit: „Ein Hildebrandt täte uns gut.“