Spannende „Corona-Classics”

„Wir haben Anfang der Woche noch etwas gebangt, ob das Turnier stattfinden kann. Am Mittwoch haben wir dann die Genehmigung bekommen und sind sehr froh darüber“, berichtete Pressesprecherin Marleen Kottmann. Die coronabedingten Einschränkungen seien von allen Teilnehmern verständnisvoll aufgenommen worden, und es herrschten gute sportliche Bedingungen, die für einen äußerst harmonischen und unfallfreien Turnierverlauf sorgten.

Weite Wege

Das Prüfungsangebot reichte dabei vom Nachwuchsreiter bis zum Profi, weshalb nicht wenige Teilnehmer einen langen Anfahrtsweg in Kauf nahmen, um beim Steinhagener Turnier dabei zu sein. Während am Freitag die Jungpferdeprüfungen auf dem Programm standen, gab es für den Nachwuchs am Sonntag auch die beliebte Führzügelklasse, bei der die jüngsten Reiterinnen und Reiter von den Richtern Matthias Zander, Dirk Brinkmann, Anne Freye und Joachim Daum bewertet werden.

Das Quartett war beim S-Springen besonders gefordert, denn hier gingen Reiter an den Start, die sonst auch auf den Steinhagener Reitertagen anzutreffen sind, darunter die ehemaligen Sieger Henrik Griese oder Katrin Eckermann. Profis, die der von Christian Wiegand konzipierten Parcours herausforderte. Sieger des S-Springens wurde Tim Rieskamp-Goedeking, der seinen Turnier- und Ausbildungsstall auf der Reitanlage von Lutz Gössing in Steinhagen hat.

Heimvorteil genutzt

Hier die Ergebnisse der heimischen Reiter im Überblick:

Springpferdeprüfung Kl. A** 2. Abteilung: 2. Marc Nüßing (RFV Ravensberg) auf Clooney 22 Wertnote 8.1 , 8. Julia Niermann (RFV Ravensberg) auf Capriccina 7.6

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Abteilung: 1. Stefanie Bolte (ZRFV Versmold) auf Cotheby 2 8.5, 2. Susanne Behring (PSV Steinhagen) auf Peridot 6 8.3, 2. Abteilung: 1. Julia Niermann (RFV Ravensberg) auf Donna 839 8.4

Springpferdeprüfung Kl. M* 1. Abteilung: 2. Susanne Behring (PSV Steinhagen) auf Peridot G , 3. Julia Niermann (RFV Ravensberg) auf Crazy Rose

Stilspringprüfung Kl. A*: 3. Kathleen Linda Köhler (RFV Ravensberg) auf Coriana S 7.8, 4. Viktoria Kleine-Knetter (ZRFV Versmold) auf Flying Magic 11 7.7

Stilspringprüfung Kl. A* RLP 1 und mehr: 3. Ann-Marleen Sirges (RFV Ravensberg) auf For Dreaming GW 7.9, 4. Frederike Schmidt (RFV Ravensberg) auf Little Elly 7.8, 9. Sina Schütter (RFV Ravensberg) auf Over the Top 6 7.4, 11. Daria Schütte (PSV Steinhagen) auf Lipstick 9 7.3

Springprüfung Kl. L m. St.: 3. Madeleine Wissmann (RFV Ravensberg) auf Cardenta, 4. Martha Maria Stark (PSV Steinhagen) auf Bünteeichen Montana, 11. Barbara Brütting (PSV Steinhagen) auf Coco de Rocha

Springreiter WB: 9. Julius Felix Halter (PSV Steinhagen) auf Zonneweides Monty 7.5