„Frische Brise“ dank der „Duschkabine“

„Vier Frauen, vier Saxophone, ein Sound“, so lautet die Unterzeile zum musikalischen Hochgenuss, den die 180 begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer zum Auftakt der Steinhagener Kulturtage in der Aula des Schulzentrums dank der vier Musikerinnen von Sistergold erleben durften. Aufgrund strenger Hygieneregeln wie Einbahnstraßenmodus, Abstand und Maskenpflicht auch am Sitzplatz konnte das Konzert letztlich mit allen Interessierten stattfinden, ohne dass jemand nach Hause geschickt werden musste.

Corona lässt keine Choreografie zu

Auch die vier Künstlerinnen gehen auf Nummer sicher. Zwischen ihnen sind Plexiglaswände aufgebaut, die entfernt an mobile Duschkabinen erinnern. „Da wir auch Risikopersonen in den Familien haben, wollen wir uns nicht gegenseitig anstecken“, erklärt Elisabeth Flämig diese freiwillige Vorsichtsmaßnahme. Angesprochen auf normalerweise fest im Programm verankerte choreografische Einlagen lautet die Antwort der Dame am Altsaxophon: „Dann müssen wir eben besonders gut spielen.“

Ganz unzweifelhaft gelingt das in jeder Beziehung. Für ihr im vergangenen Jahr entstandenes Programm „Frische Brise“ haben die vier Sisters einen bunten Strauß von Lieblingsstücken zusammen gestellt. Die Palette reicht von Barock über Jazz und Blues bis zu Klezmer, Tango und zeitgenössischen Kompositionen. Allesamt präzise intoniert, perfekt arrangiert und originell präsentiert. Der internen Vorgabe, dass Instrumentengröße und Rocklänge korrespondieren müssen, entzieht sich Kerstin Röhn am Baritonsaxofon elegant, indem sie mit Hose auftritt. Sigrun Krüger, die „einzige Tubistin im Saxophon-Quartett“, brilliert mit einem eindrucksvollen Solo auf einer modulierten Zahnpastatube, die sie vorübergehend gegen ihr Tenorsaxophon austauscht.

Schellackplatten nachgemacht

Um die subtile akustische Atmosphäre alter Schellackplatten nachzuempfinden, dürfen ausgesuchte Besucher sich mit Knisterfolie einbringen. Den Sprung in der Platte besorgen die Musikerinnen bei Gershwins „Oh, Lady be good“ dagegen gleich selbst. Swingklassiker wie „Bei mir bistu shein“, Astor Piazollas „Liber Tango“, „When I’m sixtyfour“ von den Beatles und Händels „Königin von Saba“ werden ebenso virtuos und mitreißend vorgetragen wie Klezmerklänge in Hochgeschwindigkeit und das aus „sehr vielen Tönen“ bestehende „Sir Patrick“ von Philippe Geiss, für dessen Bewältigung jede Musikerin nach eigenen Angaben eine halbe Flasche Steinhäger benötigte.

Den Monkey Song aus dem Dschungelbuch ergänzt Inken Röhrs mit einer Stepdance-Einlage und der rhythmischen Begleitung am Waschbrett, während sich Elisabeth Flämig ein Nasenflötenduell mit Kerstin Röhns Picolloflöte liefert. Nach zwei Zugaben verlassen die Zuhörer diszipliniert und mit Abstand die Aula. Wieder wird deutlich, welchen Stellenwert Konzerte nicht nur in diesen Zeiten haben, weil sie Freude schenken, für Ablenkung sorgen und Zuversicht verbreiten.