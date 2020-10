In der Gemeinde Spuren hinterlassen

Steinhagen (WB). Ob die Gestaltung beim Anbau des Hallenbades oder Anstrich und Brandschutz der neuen Schulzentrumsmensa – der Steinhagener Malerbetrieb Marcian + Sohn hat gerade in den jüngerer Zeit deutliche Spuren in der Gemeinde hinterlassen. 75 Jahre alt ist die Firma in diesen Tagen geworden. Zum Jubiläum überreichte Matthias Sander, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Bielefeld, die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld an die Geschwister Michaela und Andreas Marcian, die den Familienbetrieb in der dritten Generation führen. Eine große Feier ist indes pandemiebedingt erst für das kommende Jahr geplant.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold