Neuauflage von Rot-Grün

„Wie schon in den vergangene Jahren sollen durch diese Zusammenarbeit so wichtige Themen wie Klimaschutz, Familienfreundlichkeit und soziale Gerechtigkeit in der Gemeinde Steinhagen politisch begleitet und durchgesetzt werden“, schreiben die beiden Fraktionsvorsitzenden in einer Stellungnahme.

Schon auf Sarah Süß’ Zehn-Punkte-Plan

Die inhaltliche Aufwertung der Umwelt- und Klimaschutzthemen in einem eigenen Ausschuss hatte schon Sarah Süß vor der Bürgermeister-Stichwahl auf ihrem Zehn-Punkte-Plan, nun soll der neue Rat diesen beantragen. Das muss gleich in der konstituierenden Sitzung am Mittwoch, 11. November, geschehen. Denn in der Sitzung werden auch die Vorsitze und die Besetzungen der Fachausschüsse des Gemeinderates festgelegt. Derzeit wird darüber in den Fraktionen, in interfraktionellen Gesprächen und in den Fraktionsrunden, die noch Bürgermeister Klaus Besser leitet, gesprochen.

„Den Antrag zu einem neuen Ausschuss muss der Rat geben. Die Verwaltung muss das umsetzen“, sagt Carsten Heidemann. „Dieser Ausschuss soll sich insbesondere mit Fragen des Klima-, Natur- und Umweltschutzes, der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde, mit Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung und der Abfallwirtschaft befassen“, so Heidemann und Gohr. Sie finden: „Die Einrichtung eines solchen Ausschusses ist ein logischer Schritt, um die politische Bedeutung von allen Themen zu Klima und Umwelt zu unterstreichen.“ Wie Carsten Heidemann im WB-Gespräch erläutert, seien bei vielen Umweltthemen ohnehin mehrere Ausschüsse und Ämter einbezogen. Diskussionspunkt sei noch das Thema Mobilität, derzeit im Ordnungsamt angesiedelt. „Konzeptionelle Mobilität sehen wir aber durchaus in einem Umwelt- und Klimaausschuss“, so Heidemann.

Angesprochen in der Stellungnahme wird auch die Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutzmanagement, die es im Rathaus bereits gibt und direkt dem Bürgermeister zugeordnet ist. Bleibt diese bestehen oder wird sie zu einem eigenen Amt umgestaltet? Eine solche strukturelle Entscheidung ist Sache der Verwaltung. Die zukünftige Bürgermeisterin Sarah Süß lässt das noch offen: „Einerseits hat eine Stabsstelle schon eine etwas übergeordnete Bedeutung. Andererseits stimmen bei uns in Steinhagen Ausschüsse mit Ämtern überein. Das bringt eine gewisse Klarheit.“