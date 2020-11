Als Lothar Hüttemann Ende der 60er Jahre in Selm-Bork im Münsterland seine Ausbildung bei der Polizei absolvierte, traf er mit der Clique in der Disco auch Gisela Handke aus Selm. Doch die junge Frau, die ihm gefiel, anzusprechen, dafür bedurfte es sanften Drucks eines Freundes: „Der meinte zu mir nachdrücklich: ‚Sie würde gut zu dir passen!‘ Irgendwann traute ich mich doch“, berichtet Lothar Hüttemann vom Kennenlernen 1968 – er kam bei der jungen Näherin gut an. „Aus der Freundschaft wurde schnell Liebe“, erinnert sich Gisela Hüttemann. 1970 läuteten die Hochzeitsglocken.

1974 zog das Paar nach Steinhagen, Lothar Hüttemann arbeitete inzwischen als Industriekaufmann. 1971 kam Sohn Carsten zur Welt, 1975 folgte Tochter Yvonne. Inzwischen haben Gisela und Lothar Hüttemann, die am 6. November ihren 50. Hochzeitstag feierten, fünf Enkel zwischen 4 und 21 Jahren. „Mit denen verbringen wir gerne viel Zeit!“, schwärmen sie. Darüber hinaus spielt das Paar Tennis und unternimmt Fahrradtouren. Die beiden hoffen, im nächsten Jahr eine Gartenparty feiern zu können – auch, um neben der Goldhochzeit ihre beiden 70. Geburtstage und den 50. ihres Sohnes zu feiern.