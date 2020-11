Durchatmen am Jückemühlenbach

Und so geht es offensichtlich nicht nur ihm: „Ich treffe viele Leute, auch wochentags. Und das sind nicht nur die mit Hund, sondern viele auch mit Rucksack, die offenbar länger unterwegs sind“, schildert er. Wandern liegt im Trend – und Corona verstärkt ihn noch. Denn wenn im Lockdown Fitnessstudios und andere Freizeiteinrichtungen geschlossen sind, der Urlaub ausfällt, dann zieht es Familien und Sportler eben – in den Berg.

Ein erhöhtes Interesse am Wandern stellt auch Simon Block, im Steinhagener Rathaus zuständig für Stadtmarketing und Touristik, fest: „Statistisch erfassen lässt es sich letztlich zwar nicht, aber die Bewertungen im Internet und die Anfragen im Rathaus, auch von weiter her, geben schon einen sicheren Hinweis.“ Die gestiegene Lust am Wandern liegt seiner Ansicht nach nicht nur an Corona, sondern auch an den neu gestalteten Wanderwegen in Amshausen.

Vier sind es, die neu vermessen, ausgeschildert und mit Infrastruktur – bis hin zur Einkehr-Möglichkeit – versehen worden sind. Gemeinde und Heimatvereine haben dabei zusammengearbeitet. Zwei der Wege, Quellweg und Bergweltenweg, sind sogar vom Deutschen Wanderverband mit einem Qualitätssiegel ausgezeichnet worden.

Wer die Wanderwege vor der Haustür – und auch im weiteren Teuto – erkunden will, der kann sich über den Teuto-Navigator, eine interaktive Wanderkarte im Internet (www.teutonavigator.com) über die Wege informieren, Karten oder GPS-Tracks herunterladen. „Ein super Abspielkanal“, lobt Simon Block. Und auch Hans-Erich Griwodz „navigiert“ damit. Obwohl er die Wege im Teuto eigentlich wie seine Westentasche kennt.

Gefragt nach seinem Lieblingsweg, nennt er den Schierenweg. Dieser ist knapp vier Kilometer lang, startet an der Begegnungsstätte Alte Feuerwehr, geht t etwa 200 Meter entlang der alten B68, bevor man hinter dem Parkplatz Vierschlingen in den Wald abbiegt. Der Weg verläuft oberhalb des Jückemühlenbaches und biegt oberhalb der Siedlung rechts über den ersten Höhenzug ab. Man kann auch ein Stück weitergehen bis zum Sürenbrink, wo Schierenbeeke und Jückemühlenbach zusammenfließen. Beide Wege führen letztlich auf den Eichenweg. Vorbei am früheren Hof Riewe geht es immer geradeaus und mit leichter Steigerung wieder in den Wald, bis die Wegstrecke scharf links Richtung Tiefer Weg abknickt und mit erneutem Anstiegt durch den Wald, vorbei an der 218-Meter-Erhebung Hohe Liet und später am Hof Hülsegge vorbei über die Kaistraße zurück zur Alten Feuerwehr führt.

Ein ganz wunderbares Stück Natur, findet Hans-Erich Griwodz. Auch nicht allzu schwer zu laufen. Häufig ist Griwodz – wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist – im Programm des Heimatvereins Amshausen mit Gruppen unterwegs.

Dass die Wege gut instand bleiben, dafür sorgen nicht zuletzt die „Wegepaten“, ein halbes Dutzend Ehrenamtlicher, die ständig auf den Amshausener Wanderwegen unterwegs sind. „Wir haben viel getan an der Infrastruktur“, sagt Block und nennt die XXL-Familienliege an der Haferbrede, vor der aus man einen Blick bis ins Münsterland hat. Auf dem Kammweg ist Storytelling angesagt: mit „Hermann und Anna“ an der Hörstation an der Wacholderheide. Nicht zu vergessen: Der Weg für Genießer, der auch eine Station am Amshausener Jakobsberg hat..

Und die Digitalisierung geht weiter: Wie Simon Block berichtet, ist eine App in Planung, in der sich Wandern in der Augmented Reality, in der computergestützt erweiterten Lebenswirklichkeit, abspielt. Und ganz real wird jetzt auch für die Patthorst eine Route geplant.

Das Westfalen-Blatt stellt die anderen Amshausener Wanderstrecken in der nächsten Zeit in lockerer Folge als Serie vor.