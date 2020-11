Im Austausch mit Wissenschaftlern und Schülern

Steinhagen WB -

„Der Klimaschutz ist ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten. Meine Generation will schließlich noch lange hier leben“, sagt Malte Elgeti. Er ist Schülersprecher und Mitbegründer der seit Februar existierenden „Klimagruppe“ am Steinhagener Gymnasium. Jetzt nahmen er und seine Mitschüler an der ersten digitalen „Schüler-Zukunftskonferenz“ teil.