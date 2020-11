Schnelles Internet stärkt ländlichen Raum

Steinhagen-Brockhagen -

Die Vorarbeiten haben lange gedauert, nun soll es umso schneller gehen: Der Ausbau der Breitbandversorgung in den Außenbereichen der Gemeinde in Brockhagen, auf dem Ströhen, in der Patthorst und in Amshausen hoch bis zum Petersberg ist gerade angelaufen. Doch bereits Ende März 2021 sollen 200 Häuser mehr mit dem schnellen Internet versorgt sein. Zu einem symbolischen ersten Spatenstich trafen sich Bürgermeisterin Sarah Süß, Kämmerer Jens Hahn und Gemeinde-IT-Experte Dirk Gaßdorf mit den Projektpartnern am Donnerstag am Landhagen in Vennort.