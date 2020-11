Neue Kapitänin ist an Bord

Es ist ein recht radikaler Übergang vom alten in den neuen Rat angesichts der Anzahl, aber auch des Alters der neugewählten Vertreter – ein Generationswechsel. Strakeljahn bemühte deshalb ein bekanntes Bild: vom Passagierschiff, das seine Crew austauscht. Als neue Kapitänin gehe Bürgermeisterin Sarah Süß an Bord, „die erste Frau an der Spitze der Gemeinde und die jüngste Bürgermeisterin in NRW“, so Strakeljahn. Auch die Offiziere – sprich: die Vorsitzenden der Fachausschüsse – sind allesamt neu. „Es wird nicht so weitergehen wie bisher“, so Strakeljahn weiter.

Erste Amtshandlung der Bürgermeisterin war die Verpflichtung des neuen, diesmal 38 Mitglieder umfassenden Gemeinderates. Und die Verabschiedung der ausgeschiedenen Mitglieder.

Weit mehr als 200 Jahre Ratserfahrung verlassen das Schiff: Allen voran Bürgermeister Klaus Besser, vor 34 Jahren als SPD-Ratsherr, vor 26 Jahren erstmals als Bürgermeister gewählt. „Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Wie verabschiede ich einen Mann, der fast so viele Jahre Bürgermeister war, wie ich alt bin?“ Die 28-Jährige würdigte Besser als denjenigen, der über mehr als ein Vierteljahrhundert die Gemeinde gestaltet, entwickelt, begleitet und geleitet hat – ein Mann, der nicht nur im Rathaus sitzt, sondern der bei den Menschen ist. „Du hast das Amt gelebt und mit Deiner Persönlichkeit ausgefüllt“, sagte sie: „Es fällt schwer, Dich als Kapitän gehen zu lassen.“

Standing Ovations begleiteten Klaus Besser in den Ruhestand. Auch seine Familie mit Ehefrau Petra Holländer, Tochter Melanie und ihrem Mann sowie der wenige Wochen alten Emilia war in der Aula dabei, als Besser seinem Team in der Verwaltung und den Ratsmitgliedern für die Zusammenarbeit dankte.

„Du warst mein Lieblingsbürgermeister“, meinte scherzhaft Detlef Gohr (Grüne) – „auch der einzige“. Auch die anderen Fraktionsvorsitzenden, Mechthild Frentrup (CDU), Silke Wehmeier (FDP) und Carsten Heidemann (SPD) bedankten sich bei Klaus Besser: „Du hast viele kluge und richtige Entscheidungen für Steinhagen und die Bürgerinnen und Bürger getroffen“, so Heidemann.

„Wir verabschieden neben dem Kapitän auch einen großen Teil der Besatzung“, nahm Sarah Süß das maritime Bild auf. Das sind: Udo Bolte (SPD) mit 46 Jahren Ratsmandat, Sabine Godejohann (SPD/31 Jahre), Herbert Mikoteit (CDU/31), Margret Gail (CDU/26), Karl-Heinz Lohrer (SPD, 26), Linda Finke (SPD/21), Angelika Fritsch-Tumbusch (Grüne/21), Wolfgang Blankert (SPD/14), Udo Waschkowitz (SPD/13), Henrike Hollweg-Lohrer (SPD/11), Sigrid Czaplinsky (CDU/8), Marita Habel (CDU/5), Bernhard Janßen (CDU/5), Maik-Oliver Winzker (FDP/1), André Schmedkord (CDU/neun Monate), Friedhelm Twelmeier (BA/STU, nachgerückt bei der letzten Ratssitzung). Vier sind in der Wahlperiode verstorben: Heinz Keuper, Jürgen Kies und Gerhard Goldbecker von der CDU sowie Jutta Ostermann-Lau (BA/STU).

Insbesondere die scheidenden Fraktionsvorsitzenden Sabine Godejohann und Herbert Mikoteit wurden von ihren Nachfolgern noch einmal kurz gewürdigt. In Coronazeiten fällt eine feierliche Verabschiedung schwer. „Wir hätten es uns anders gewünscht“, sagte Sarah Süß. Lange sei überlegt worden, ob und wie eine solche Sitzung auch unter Einhaltung aller Hygieneregeln überhaupt möglich sei. Indes: der Rat muss sich konstituieren. Die CDU hätte eine Splittung von Neuverpflichtung und Verabschiedung auf zwei Veranstaltungen lieber gesehen.

Der guten Vorarbeit der Fraktionen, so Sarah Süß, sei es zu verdanken, dass das Mammutprogramm der ersten Sitzung zügig in nicht einmal 90 Minuten erfolgen konnte. Denn zu wählen waren auch die stellvertretenden Bürgermeister: Mit 38 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurden das Dieter Strakeljahn (SPD), Dirk Lehmann (CDU) und Heike Horn (Grüne). Außerdem waren die Ausschüsse zu besetzen (nebenstehender Bericht).