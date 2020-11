Im ersten Lockdown im Frühjahr hat sie das digitale Kocherlebnis ins Leben gerufen – damit man sich bei geforderter physischer Distanz und verdonnert zum Zuhausebleiben beim Kochen näherkommt.

Fotos von selbstzubereiteten Menüs zu posten und zum Nachkochen zu empfehlen, das war die Idee. Und? Wie hat sich die Gruppe entwickelt? Sehr zufriedenstellend aus Sicht der Gründerin – insgesamt. So ist die Zahl der Mitglieder gewachsen, und Heidemarie Rabe hat die ursprünglich offene Gruppe geschlossen. Dabei sein kann nach wie vor jeder, wenn er sich anmeldet. Denn der kulinarische Austausch ist nach wie vor spannend, auch wenn die Administratorin sagt: „Manches gehört auch nicht in die Gruppe wie Fotos von Currywurst aus der Pommesbude oder auch von Butterbroten. Es sei denn mit selbstgemachtem Dipp. Aber dann wollen wir auch das Rezept wissen.“ Denn „Bürger an die Töpfe“ soll zum Nachmachen animieren. Dazu fehlen aber allzu häufig die Hinweise, wie es gemacht worden ist. Deshalb die Bitte an alle Mitstreiter: Rezepte posten.

Angeregt hatte (Alt-)Bürgermeister Klaus Besser die Gründung der Gruppe. „Seine Nachfolgerin ersetzt ihn jetzt mit ihrem Interesse“, freut sich Rabe. Denn Sarah Süß lässt sich in die Töpfe schauen – mit Rezept.

Heidemarie Rabe selbst hat in den ersten drei Monaten nach der Gründung Tag für Tag ein Rezept eingestellt, danach sporadisch alle zwei bis drei Tage – zu Cocktails, Salaten, Suppen, Hauptgerichten mit Fisch, Fleisch, Geflügel oder auch vegetarisch sowie für Desserts oder Kuchen. Jetzt nimmt sie den Faden wieder auf und postet von donnerstags bis sonntags jeden Tag.

Im Moment ist die Winterküche angesagt: „Grünkohl ist mein Favorit“, sagt sie. Nicht nur in der klassischen Variante, sondern auch als Smoothie, Salat und Suppe will die 63-Jährige ihren Mitstreitern das wegen seine hohen Vitamin-D-Anteils sehr gesunde Gemüse ans Herz legen. Auch Wirsing und Rote Bete bereitet sie derzeit gerne zu. Oder exotisch Anmutendes wie das Lachsfilet mit Walnuss-Salsa. Das hat eine dezente Schärfe und viel Frucht.

Freuen würde sich die Gründerin der Gruppe, wenn Mitglieder ihre Rezepte nachkochen – und davon auch mal Fotos schicken. Auch Menschen, die nicht bei Facebook sind, lädt sie ein zum Teilhaben. Denn parallel unterhält die kulinarische Meisterin auch eine Whatsapp-Gruppe. Wer dort einsteigen will, sollte in einer E-Mail um Aufnahme bitten: heidemarie.rabe@web.de.

Kochen verbindet, auch digital. „Aber die Kurse bei der VHS fehlen mir schon“, sagt sie. Im Februar hat sie den bisher letzten gegeben.