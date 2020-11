Acht Jahre ist die lustig-sympathische Begebenheit her: Beim Baden am Lippesee lernte Sabrina Schüler 2012 die Mutter von Denis Mann kennen; die beiden Frauen spielten mit ihren Hunden und kamen ins Plaudern. „Sie meinte irgendwann, ich würde bestimmt gut zu ihrem Sohn passen“, erinnert sich Schüler lachend. In der Tat wurde daraufhin ein „Date“ verabredet, bei dem es funkte.

Sabrina Schüler ist Sozialpädagogin, Denis Mann Koch. Seit 2019 betreibt das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, das Restaurant „Mann & Metzger“ am Steinhagener Kirchplatz. Längst sind sie einem breiten Publikum bekannt: als frühere Pächter von Steinhägerhäuschen und Alter Schmiede, vor allem aber durch Denis Manns kulinarischen Einsatz für die TV-Promi-Familie „Die Geissens“ – die hat er auf deren Motoryacht in St. Tropez mehrfach bekocht. Darüber hinaus waren Sabrina Schüler und Denis Mann erst kürzlich erneut im Fernsehen zu sehen: als Teilnehmer der Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“. Und wenn bei all dem doch mal etwas Freizeit bleibt, dann verbringt die Familie diese gerne bei Spaziergängen durch den Wald oder auf dem Kinderspielplatz.