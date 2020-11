Steinhagen -

An der Ladentür haftet der alte Aufkleber „25 Jahre Interessen- und Werbegemeinschaft Steinhagen“. Wenn die Verkaufsfläche in den kommenden Tagen leer geräumt ist, erinnert nur noch die große Leuchtreklame an das traditionsreiche Haushaltswaren- und Spielzeuggeschäft Sieker am Fivizzanoplatz.