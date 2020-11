Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation des 32-Jährigen und den Angaben der Zeugin wurden Polizeibeamte der Spezialeinheiten alarmiert. Bevor diese an der Luisenstraße eintrafen, kam der 32-Jährige aus dem Wohnhaus und ließ sich widerstandslos von den Polizeikräften in Gewahrsam nehmen. Hierbei wurde er nicht verletzt, musste anschließend jedoch auf Grund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefährdung unbeteiligter Personen, wie es im Pressebericht heißt.

Das Ordnungsamt prüfte im Anschluss eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Zudem wurde gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet