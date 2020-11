Die 27-jährige staatlich anerkannte Erzieherin aus Bielefeld, die auch über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialpädagogik und Management verfügt, arbeitet zurzeit als Gruppenleiterin im evangelischen „Emmaus“-Kindergarten in Amshausen. Ihren Dienst beim DRK wird Anina Koch bereits zum 1. Januar antreten. „Dies gibt uns ausreichend Gelegenheit, die neue Kollegin auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten und sie mit den Grundlagen und Besonderheiten der Reggio-Pädagogik vertraut zu machen“, sagt Karin Schnitker, die beim DRK-Kreisverband die Leitung des Fachbereichs Kindertageseinrichtungen innehat.

Wie berichtet, basiert die Reggio-Pädagogik auf einem optimistischen Menschenbild und einem positiven Bild vom Kind. Grundpfeiler sind unter anderem eine individuelle Entfaltung der Kinder, Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, eine hohe Wertschätzung, das Lernen in Projekten, aber auch eine Beteiligung und Mitverantwortung der Eltern. Eltern aus Steinhagen und Umgebung, die sich eine derartige Förderung und Betreuung für ihre Sprösslinge gut vorstellen können, finden zu diesem Thema in Karin Schnitker eine kompetente Ansprechpartnerin. Die DRK-Abteilungsleiterin ist telefonisch erreichbar unter 05241/9886-18 und per E-Mail unter der Adresse karin.schnitker@drk-guetersloh.de.

Der Bau der neuen DRK-Kita schreitet weiter zügig voran. Nach der Grundsteinlegung im September wird der Bau in diesen Tagen gerichtet. Bereits Ende des Monats sollen die Rohbauarbeiten beendet sein. Danach erfolgt der Innenausbau. Die Übergabe an den Betreiber ist für Juli 2021 vorgesehen. Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August will das DRK seinen Betrieb in Steinhagen aufnehmen.

Nach Plänen des Versmolder Architekten und Diplom-Ingenieurs Frank Schönberg entsteht auf dem 3500 Quadratmeter großen Grundstück am Rande eines kleinen Wäldchens auf einer Grundfläche von 875 Quadratmetern ein eingeschossiges Niedrigenergie-Gebäude in so genannter Hybridbauweise. Dies bedeutet auf einem Beton-Boden mit Wärmedämmfundament massive Kalksandstein-Innenwände als Schallschutz und Wärmespeicher, kombiniert mit Dach und Außenwänden in Holzrahmenbauweise. Weitere bauliche Besonderheiten sind lichtdurchflutete, nach Südwesten ausgerichtete Gruppenräume, eine Außenfassade mit Lärchenholz-Elementen und mineralischem, zum Teil farbigem Putz sowie eine Beheizung über ein Nahwärmenetz.

Die Zahl der Kita-Plätze wird voraussichtlich bei 84 liegen. Für Kinder unter drei Jahren stehen zwei Räume mit je zehn Plätzen zur Verfügung. Zwei weitere Räume werden künftig jeweils 22 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren beherbergen. Und ein weiterer Raum ist gedacht für eine altersgemischte Gruppe mit 20 Kindern von zwei bis sechs Jahren. Des Weiteren sind 26 Schlafplätze vorgesehen.

Anmeldungen können unter https://steinhagen.meinkitaplatz.de/ getätigt werden. Auf dieser Seite finden sich auch noch ausführlichere Informationen zu der neuen DRK-Kita Am Cronsbach.