Riesen-Einsatz hilft den Kleinsten

Als Marielle in der Kinderklinik des Evangelischen Klinikums Bethel in der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt kam, wog sie lediglich 580 Gramm. Längst geht es der heute Sechsjährigen gut, sie ist putzmunter. So wie Marielle kommen in Bethel jedes Jahr fast 300 Frühgeborene auf die Welt, die bei ihrer Geburt unter 1500 Gramm wiegen. Und auch wenn das hochspezialisierten Team gut vorbereitet ist, so machen sich Eltern und andere Angehörige oft tage- und nächtelang Sorgen, ob das Neugeborene durchkommt und gesund bleibt.

Da tut es gut, zu wissen, dass sich eine Steinhagener Gruppe unermüdlicher Handarbeitsfrauen in ihrer Freizeit seit vielen Jahren ebenfalls kräftig für die Frühchen ins Zeug legt. Das ganze Jahr über stricken sie, dass die Nadeln fast glühen. Was dabei heraus kommt, sind besonders kleine Kleidungsstücke, die für die Frühchen in Bethel bestimmt sind. Die Aktion, zu der Doris Strothmann vom Steinhagener Geschäft „Die Wollstube“ vor Jahren den Anstoß gab, erfreut sich zunehmender Beliebtheit: „Viele Frauen tragen die Idee schon über Jahre mit, und der Kreis der Teilnehmerinnen wächst immer noch. Mittlerweile sind wir etwa 50 Frauen, und jedes Jahr spenden wir die Teile an die Kinderklinik“, freut sich die Geschäftsfrau. „Die Handarbeiterinnen machen sich auch Gedanken, wie sie obendrein ein tolles Muster dafür hinkriegen! Manche haben selbst Frühgeborene in ihrem Familienkreis.“

Und so kann sich das Resultat in diesem Jahr erneut sehen lassen: Mehrere hundert selbstgestrickte Kleidungsstücke hat Doris Strothmann jetzt an das Team der Frühgeborenen-station übergeben – in Kartons sortiert, aus dem voll gepackten Kofferraum per Sackkarre an die Kliniktür gebracht. „Die haben sich dort wieder unheimlich gefreut und allen Unterstützerinnen ein großes Dankeschön ausgesprochen“, berichtet Doris Strothmann. Das Klinik-Team um Professor Eckard Hamelmann, Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Bethel, kann solcherlei Unterstützung immer gut gebrauchen, behandeln und versorgen sie doch mehrere hundert Kinder im Jahr.

Eckard Hamelmann staunte einmal mehr über das beeindruckende Resultat zugunsten seiner kleinen Patienten, denn was der Kreis der Handarbeiterinnen aus Steinhagen und Umgebung – sogar im Sauerland macht jemand mit – in den vergangenen Monaten hergestellt hat, sieht in Zahlen ausgedrückt so aus:

295 Strampelsäcke, 120 komplette Sets aus Strampelsäcken mit Mütze, Handschuhen und/oder Socken, 24 Sets aus Mütze und Handschuhen, 70 Puschen, elf Decken, 379 einzelne Mützen, 56 Paar Socken sowie 91 Paar Handschuhe sind zusammengekommen, sortiert wurde all das in der „Wollstube“ von Doris Strothmann und ihren Mitarbeiterinnen Monika Pawlitzki und Denise Hoppe.

„Gerade in Corona-Zeiten haben sich viele noch mehr als sonst dem Handarbeiten zu Hause gewidmet“, weiß die Inhaberin der „Wollstube“. Und längst ließen die Beteiligten schon weiter die Nadeln glühen, sagt sie und gibt ein Beispiel für die Größenordnung: „Für solch ein wärmendes Säckchen, durch das auch die Versorgungsschläuche für das Frühgeborene gelegt werden, eine Mütze, ein Paar Söckchen und ein Paar Handschuhe benötigt man nur etwa 100 Gramm Strumpfgarn.“ Die genaue Anleitung dazu gibt‘s auf Wunsch in der „Wollstube“ am Marktplatz.