Steinhagens CDU wünscht sich einen Jugendpark

„Schließlich schauen wir immer: Was haben wir im Wahlkampf versprochen, wie können wir auch eine familienfreundliche Kommune bleiben?“, erklärt Frentrup. Und so beantragt die CDU-Fraktion unter anderem, Rat und Bürgermeisterin sollten die Verwaltung auffordern, das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zu suchen, um den Sitz eines Kinderarztes in Steinhagen möglichst dauerhaft abzusichern. Laut CDU „verdichten sich die Informationen, dass die jetzige Kinderärztin zum Jahresende 2020 aufhört“. Leider hätten Stipendien oder andere Anreize für Medizinstudenten, sich um die Nachfolge zu bewerben, ebensowenig gefruchtet wie ein Inserat im Ärzteblatt. Die KV verwies auf WB-Anfrage auf die ausreichende kinderärztliche Versorgung in Nachbarkommunen. Dennoch will die CDU weiter das Gespräch suchen, „denn eine Familiengemeinde ohne eigene ärztliche Betreuung für die Kleinsten wäre ein untragbarer Zustand.“

In einem weiteren Antrag setzt sich die CDU für die Errichtung eines „multifunktionalen Jugendparks“ ein und für die Suche nach einer geeigneten Fläche. Den Anstoß gab eine Gruppe junger Leute zwischen 16 und 21 Jahren, berichtet Ratsfrau Cordula Liehr. In Gesprächen mit ihnen sei deutlich geworden, dass in Steinhagen Örtlichkeiten für spontane Treffen fehlen. „Wenn Bürgerpark oder Schulhöfe dafür genutzt werden, gibt es immer wieder Ärger.“ Kernidee sei nun, einen Park zu schaffen, der auch für andere Nutzungen zur Verfügung stehen könnte. „Etwa auf der Detert-Fläche oder auf dem ehemaligen Gelände von Gronemeyer & Banck“, überlegt Cordula Liehr. Den jungen Leuten selbst schwebten lediglich Minimalanforderungen wie Überdachung und Sitzgelegenheiten sowie Mülleimer vor. „Wenn man sie in die Planungen miteinbezieht, entwickeln sie erfahrungsgemäß auch noch mehr Bewusstsein, Verantwortung für ein solches Areal zu übernehmen, Müll zu vermeiden oder wieder wegzuräumen“, denkt Mechthild Frentrup.

Ein weiterer Antrag der CDU nimmt die Verkehrssicherheit zwischen der Waldbadstraße und dem Bahnhaltepunkt Bielefelder Straße in den Blick. Die Verwaltung solle prüfen, ob rechtlich und planerisch ein neuer Fußweg möglich ist, der parallel zum bestehenden Fuß-/Radweg entlang der Bielefelder Straße verläuft – und zwar auf dem ehemaligen Gronemeyer-&-Banck-Areal, das der Hagedorn-Gruppe gehört. Der jetzige Weg solle dann als reiner Fahrradweg ausgeschildert werden. „Die Idee entstand nach der Fahrrad-Demo“, erklärt der 2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lars Steinmeier. „Der jetzige Fuß-/Radweg wird von Schülern, Arbeitnehmern, als Weg zwischen Wohngebiet und Bahnhof bzw. Ortskern sehr stark frequentiert, ist dafür eigentlich zu eng. Alle Nutzer teilen sich die 1,50 Meter Breite.“ Daher solle die Verwaltung bei positiver Prüfung Verhandlungen mit der Hagedorn-Gruppe über den nötigen Grunderwerb aufnehmen.

Die acht CDU-Anträge sollen am 25. November auf die Tagesordnung im Gemeinderat kommen und dann an die zuständigen Fachausschüsse verwiesen werden. Wer die Anträge in voller Länge samt jeweiliger Begründung lesen möchte, wende sich per E-Mail an Dr. Birgit Lutzer: b.lutzer@cdu-steinhagen.de

Antrag, das integrierte Klimaschutzkonzept der Gemeinde Steinhagen neu aufzulegen und die darin enthaltenen Daten dem aktuellen Stand anzupassen.

Antrag, den jährlichen CO2-Ausstoß der Gemeinde in den im Klimaschutzkonzept festgesetzten Segmenten durch die Verwaltung ermitteln zu lassen. Die Werte sollen jeweils in die Präsentation des aktuellen Stands einfließen. Sollte dies nur mit externer Unterstützung möglich sein, wird zunächst die Kostenermittlung beantragt.

Antrag, dass der Bauausschuss vor der Planung zentraler Vorhaben einen Vor-Ort-Termin durchführt und je nach Konfliktpotenzial während des Projektfortgangs wiederholt.

Antrag, Experten für ökologisches Bauen in den Bauausschuss einzuladen. Bei der Auswahl der Personen soll ein besonderes Augenmerk auf die vorhandene Expertise im Bereich Gründächer, Photovoltaik, innovativer Baustoffe und energiesparender Technologien gelegt werden.

Antrag auf Prüfung zum Bau eines Fußweges zwischen Waldbadstraße und Bahnübergang an der Bielefelder Straße

Antrag auf Errichtung eines (multifunktionalen) Jugendparks

Antrag auf Sicherung der kinderärztlichen Versorgung in Steinhagen

Klärung der Bedingungen für das Streamen von Ausschuss-und Ratssitzungen per Video.