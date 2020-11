Von Nisthilfen und gefährlichen Raupen

Der praktische Kalender wird ab dieser Woche in einer Auflage von etwa 8000 Exemplaren kostenlos per Post an alle Haushalte, an Gewerbebetriebe und weitere Institutionen in der Gemeinde verschickt. „Bis Anfang Dezember sollte er verteilt sein. Wer danach noch keinen erhalten hat, kann sich ein Kalender-Exemplar an der Information des Rathauses abholen“, sagt Abfallberaterin Anke Ulonska, die im Rathaus unter Telefon 05204/997-215 erreichbar ist.

Ganz klar: Natürlich bietet der Umweltkalender 2021 wie gewohnt die praktische monatliche Übersicht über die Leerungs-Termine der Restmüll-, Kompost-, Kunststoff- und Papiertonnen in den jeweiligen Abfuhrbezirken. „Als Ergänzung bietet sich die kostenlose Abfall-App ‚Tonnenticker‘ an“, ergänzt Bürgermeisterin Sarah Süß; die App kann über www.steinhagen.de herunter geladen werden.

Außerdem bietet der Kalender eine Menge Wissenswertes: etwa zum Thema Wald. „Viele meinen, der Wald gehöre allen“, sagt Umweltberaterin Gabi Siepen. „Aber das stimmt nicht. Der Wald gehört vor allem Privatbesitzern, aber auch Kommunen, Land oder Bund, man sollte sich rücksichtsvoll dort verhalten.“ Und so gibt es im Umweltkalender entsprechende Tipps für Spaziergänger mit und ohne Hund, Radfahrer und Reiter.

Nicht nur in Bayern oder im sonnenverwöhnten Brandenburg, sondern längst auch in Steinhagen ist der Eichenprozessionsspinner ein Thema: Die Haare der Raupen können bei Mensch und Tier zu starken Hautreizungen und Atemwegsbeschwerden führen. „2019 fanden wir etwa 20 Nester, in diesem Jahr schon 200, von denen wir 60 absaugen lassen mussten“, berichtet Annika Eilers vom Ordnungs- und Umweltamt. „Ab 2021 beauftragen wir dafür keine Schädlingsbekämpfer mehr, sondern machen den Bauhof mit Ausrüstung und Fortbildung dafür fit. So sind wir schneller und flexibler bei der Bekämpfung der Nester.“

Darüber hinaus widmet sich der neue Umweltkalender nützlichen Insekten wie Wildbienen, gibt Tipps zu Bau und Anbringung von Nisthilfen. „Bei der Gemeinde gibt‘s außerdem Infos, welche Blühmischungen die Insekten anlocken“, sagt Gabi Siepen. Sie und ihre Kolleginnen Anna Zühlke und Marianne Vaske legen den Bürgern zudem die Fördermöglichkeiten für Gründächer und Photovoltaikanlagen ans Herz und erinnern an die Mitmachaktion „Hier fehlt ein Baum“ – und hoffen, dass am 13. Juni endlich der verschobene Umweltmarkt stattfinden kann.