Sternsingen ja – aber wie?

Nun hoffen die Sternsinger, dass sie in irgendeiner Form auch in Corona-Zeiten ihre Tradition zugunsten der Ärmsten am Sonntag, 10. Januar 2021, fortsetzen können. Dann soll der Segen „20*C+M+B+21 – Jesus segne dieses Haus“ an die Türen geschrieben werden.

Aber wie? Die Organisatoren im Pastoralverbund Stockkämpen machen sich seit Monaten Gedanken, wie das Projekt im kommenden Jahr umgesetzt werden kann. „Es ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach, den Spagat aus dringend benötigter Hilfe und gleichzeitigem Schutz der Kinder, Begleiter und Segensempfänger zu schaffen“, weiß auch Gemeindereferent Simon Wolter von der Steinhagener St.-Hedwigs-Gemeinde. „Das Orgateam arbeitet mit Hochdruck an verschiedenen Konzepten, um diese so wichtige Spendenaktion durchführen zu können.“ Doch zum jetzigen Zeitpunkt könne man einfach nicht sagen, ob es wirklich Kinder sein werden, die als Sternsinger verkleidet den Segen an der Haustür anbringen werden. „Vielleicht werden es einzelne Familien oder nur Erwachsene sein, die sich auf den Weg machen werden, vielleicht ohne Gesang?“, mutmaßt Simon Wolter.

„Auf jeden Fall aber mit Entschlossenheit und festem Willen“, betonen auch seine Mitstreiterinnen Sandra Maiwald-Klimm und Kathrin Frick. „Denn vielen Menschen ist der alljährliche Segen sehr wichtig“. „Und die Spenden werden dringend benötigt, mehr denn je.“

Auch 2021 sammeln die Steinhagener Sternsinger für das Kibagare Good News Centre. Das Bürgerkomitee Steinhagen, mit dem die Sternsinger zusammenarbeiten, fasst die Lage vor Ort als sehr schwierig zusammen. Die Corona-Pandemie habe die Situation der Menschen, die ohnehin am Existenzminimum leben, nochmals verschlechtert. Die wenigen Menschen, die einem Beruf nachgehen konnten, seien nun arbeitslos, müssten betteln, zudem seien Gelegenheitsjobs wegen der Ausgangsbeschränkungen nahezu unmöglich.

So hat die Schule ein Ernährungsprogramm aufgelegt, um die Familien Schüler ein wenig zu unterstützen. Auch Masken zum – im Slum sehr dürftigen – Schutz werden ausgeteilt.

So will das Sternsingerteam unbedingt helfen, auch wenn die Risiken bewusst sind. „Wir tun alles für den Schutz der Beteiligten und wollen verantwortet – und mit Entscheidungsträgern abgesprochen – möglichst gut helfen“. betont Simon Wolter. „Wir rufen die Steinhagener auf, so großartig wie bisher zu helfen – und danken schon jetzt von Herzen im Namen der Kinder in Nairobi!“

Wer selbst Sternsinger werden möchte, melde sich bei Simon Wolter (simon.wolter@pastoralverbund-stockkaempen.de) an, egal ob katholisch oder evangelisch. Er dankt auch der evangelischen Kirchengemeinde für die gute Zusammenarbeit der mittlerweile ökumenischen Aktion.

Offen ist noch, ob es Vorbereitungstreffen geben wird. „Ein kleines Treffen ist derzeit für den 5. Dezember geplant. Wir würden gern in Kleinstgruppen Videos drehen, um dann auch online möglichst viele Interessierte für die Sternsinger-Spendenaktion zu gewinnen“, plant der Gemeindereferent.

Wer am 10. Januar 2021 von den Sternsingern besucht werden möchte, melde sich diesmal bitte dafür an; das „Abo“ auf den Dauerbesuch wird ausgesetzt. Kontakt: Katholisches Pfarrbüro, Telefon 05201/9719384, E-Mail: pfarrbuero@pastoralverbund-stockkaempen.de oder über die Homepage www.sternsinger.pastoralverbund-stockkaempen.de. Auch in den Kirchen liegt eine Anmeldeliste aus (bitte Namen, Adresse Telefonnummer und ggf. Mailadresse eintragen).

Die Steinhagener Sternsinger werden alles versuchen, um Interessierten am 10. Januar den Segen zu bringen und Spenden entgegenzunehmen. Dabei wird ein Mundschutz getragen und Abstand gehalten.

Gern kann der Segen aber auch zugesandt und ggf. eine Spende auch überwiesen werden: Konto der Kath. Kirche St. Hedwig Steinhagen, IBAN: DE96 4786 0125 1509 7167 00 (Volksbank BI-GT), Verwendungszweck „Sternsinger Steinhagen“.