Waren es jahrelang die Mitglieder der Steinhagener „Belcanto“-Chöre, die die Walnüsse traditionell aus Frankreich besorgen ließen, so gibt es diesmal Unterstützung von den Sportlerinnen des TSV Amshausen, erklärt Katja Tarun: „Mitarbeiter der Spedition Leimkuhl haben auch in diesem Jahr den Transport der Früchte übernommen. Erst kürzlich sind sie in Steinhagen angekommen, in den vergangenen Tagen wurden sie im Amshausener Sportlerheim in handliche Portionen verpackt.“

Wie berichtet, wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und der Schutzbestimmungen keinen Steinhagener Weihnachtsmarkt geben, wie man ihn sonst kennt. Stattdessen werden ab heute an vier Donnerstagen je drei Weihnachtsmarkt-Hütten den Wochenmarkt auf dem Marktplatz ergänzen: am 19. November, 26. November, 3. Dezember und am 10. Dezember, immer von 13 Uhr an, wie die AGS plant.“ Damit wollen wir wenigstens etwas adventliche Atmosphäre ins Dorf bringen“, hofft Katja Tarun. Dazu passt ebenfalls die am Dienstag aufgestellte große Nordmanntanne.

Und dann werden die Wochenmarkt-Besucher ein vielfältiges vorweihnachtliches Sortiment an den Hütten erstehen können, darunter selbstgebackene Plätzchen, selbstgemachte Liköre, selbst gestrickte Kleidungsstücke und Decken aus Wolle, Holzarbeiten und viele weitere schöne Dinge. Dafür haben sich schon in den vergangenen Wochen und Monaten Schulen, Kindergärten, Vereine, die AGS-Mitglieder selbst, Mitglieder des Museumsvereins und viele weitere Mitstreiter kräftig ins Zeug gelegt.

Die AGS-Vorsitzende betont aber noch einmal ausdrücklich: „Es wird keine Getränkestände geben, keine Bewirtung oder Ausschank. Es ist alles nur zum Mitnehmen gedacht.“ Schließlich solle man sich in Corona-Zeiten nicht länger als nötig an den Ständen aufhalten, schon gar nicht in Gruppen. Das Konzept sei mit dem Ordnungsamt abgestimmt, in jedem der drei Stände werden maximal zwei Personen stehen. Musikalisch wird ein CVJM-Mitglied mit dem bekannten Drehorgelwagen über den „Weihnachtsmarkt XXS“ ziehen.