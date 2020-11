Stimmungsvolle Alternative ohne Gedrängel

Das freute auch Katja Tarun, Renate Kampmann und ihre Mitstreiter der Aktionsgemeinschaft Steinhagen (AGS) sowie all die Ehrenamtlichen, die sich in den drei Ständen in den Dienst der guten Sache stellen. Denn wenn schon wegen der Corona-Pandemie kein Weihnachtsmarkt in der liebgewonnenen Form in Steinhagen stattfinden kann, dann will man wenigstens auf diese Weise festliche Stimmung in den Ortskern bringen – und integriert nun an vier Donnerstagen die festlich geschmückten Hütten in den Wochenmarkt. Das nützt am Ende allen Beteiligten auf dem Marktplatz.

Auch mit AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) lässt sich so ein kleiner, aber feiner Adventsbummel unternehmen. Auch wenn über den Nachmittag verteilt sicher hunderte Besucher kamen, nie kam es zu Gedrängel. Wie gut die Besucher den XXS-Markt annehmen, stellten auch die Aktiven fest, die allein oder in Zweier-Teams und korrekt mit Mund-Nase-Bedeckung die Weihnachtsmarkthütten betreuten: Karina Mazurkewitz verkaufte für die Grundschule Amshausen und für das Steinhagener Gymnasium selbstgemachte Gewürze, Stoff-Rasseltiere und anderes, Karin Hoffmann war mit den selbstgemachten Plätzchen der Georg-Müller-Schule ruckzuck ausverkauft. „Wir lagern aber noch Nachschub im Sparkassen-Tresorraum“, verriet sie augenzwinkernd. Da griffen auch Kundinnen wie Katharina Groppe und ihr Filius Johannes gern zu.

Monatelang gestrickt haben die Mitglieder des Heimatvereins Steinhagen; am Stand boten am Donnerstag Antje Orthen und Helga Bubig farbenfrohe Decken, Kinderpullover, Socken und weitere schöne wärmende Dinge an.

Hochprozentiges fehlte ebensowenig: Schließlich ist das Sortiment des Historischen Museums breitgefächert; Walnuss-Tröpfchen, Gin und natürlich der klassische milde Wacholderschnaps gingen bei Angelika Mikoteit über den Tresen. „Nebenan“ bei Wolfgang Pitz waren die ebenfalls selbst hergestellten Liköre begehrt: „Am meisten gefragt waren Walnuss- und Eierlikör, aber auch Williams Christ“, berichtete er.

Die drei vorweihnachtlichen Stände werden auch an den kommenden drei Donnerstagen im Rahmen des Wochenmarktes öffnen, jeweils ab 13 Uhr. „Dann sind unter anderem auch noch die JVA und der AWO-Ortsverein mit dabei“, sagt AGS-Vorsitzende Katja Tarun. Sie ist mit dem Auftakt bestens zufrieden: „Es lief rundum gut, und auch das Ordnungsamt hatte beim Rundgang nichts auszusetzen.“