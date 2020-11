Zuletzt saß der aus Guinea stammende Mann in der JVA Bochum in Haft, weiß Steinhagens Bürgermeisterin Sarah Süß. „Er wäre nach unseren Informationen in den kommenden Tagen entlassen worden. Nach Verbüßen seiner Haftstrafe hätte es aber sein können, dass er als Asylbewerber erneut der Gemeinde Steinhagen zugewiesen worden wäre. Um das zu vermeiden, hatten wir mehrfach bei den Behörden auf die Abschiebung gedrängt“, erklärt die Bürgermeisterin. „Eigentlich hätte die Abschiebung längst erfolgt sein müssen.“ Warum das noch nicht geschehen sei, wisse man in Steinhagen nicht. „Am vergangenen Montag kam schließlich die Mitteilung, dass am 17. November um 7.30 Uhr der Abschiebeflug des Mannes nach Guinea erfolge“, berichtet Sarah Süß.

Zur Erinnerung: Der Mann aus Guinea hatte 2018 die Polizei, Mitarbeiter des Ausländeramtes und Bedienstete der Steinhagener Gemeindeverwaltung in Atem gehalten. Im Januar 2019 wurde Haftbefehl erlassen.

Nachdem die Kriminalpolizei acht Strafanzeigen von Mitte Oktober bis Ende November 2018 zusammengetragen hatte, erhob die Staatsanwaltschaft Bielefeld im Dezember 2018 Anklage beim Amtsgericht Halle. Unter anderem hatte der abgelehnte Asylbewerber am 29. November 2018 im Steinhagener Rathaus herumgeschrien, randaliert und gegenüber Polizeibeamten Widerstand geleistet. Zum Schutz der Mitarbeiter ließ die Gemeinde sogar das Rathaus eine Zeit lang durch einen Sicherheitsdienst bewachen. Auch in einer Bank und einem Supermarkt hatte er randaliert, außerdem soll er im Bürgerpark zwei Frauen angegriffen haben, als diese ihn auf sein Urinieren im Park angesprochen hatten.

Noch bevor in Halle ein Hauptverhandlungstermin feststand, hatten sich Schweizer Behörden gemeldet, die den Mann vorläufig festgenommen hatten; er war am 20. Januar 2019 im Hauptbahnhof Zürich in einem Zug ohne Fahrkarte aufgefallen. Überprüfungen ergaben, dass er illegal in die Schweiz eingereist war. Daher wollten ihn die Behörden nach Deutschland überstellen.

Da der Mann durch seine Ausreise den Verdacht geweckt hatte, sich dem weiteren Strafverfahren in der Bundesrepublik durch Flucht entziehen zu wollen, lag Fluchtgefahr vor; dies ermöglichte dem Amtsgericht Halle, Haftbefehl gegen ihn zu erlassen. Zunächst saß er in der JVA Konstanz, dann in Bochum.