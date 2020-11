Erneut steht eine Tanne voller angehängter Wunschzettel im Rathaus – diesmal allerdings nicht im Foyer, sondern wenige Meter weiter in den Räumen des Schulamtes. „Damit es in Coronazeiten im Foyer nicht zu voll wird“, erklärt Mitinitiatorin Birgit Biniok. Die etwa 50 Wunschzettel sind selbst gestaltet worden von Kindern aus finanziell schwachen Steinhagener Familien. „Die Gütersloher Tafel und die Kitas wissen, wer dafür infrage kommt“, erklärt Bürgermeisterin Sarah Süß.

Die Gemeinde hofft nun auf Spender, die dazu beitragen, dass sich all diese Wünsche erfüllen. „Dafür sucht man sich am Baum einen Wunschzettel aus und besorgt das entsprechende Geschenk, das man dann schön verpackt und mit dem Zettel als Wiedererkennung obendrauf wieder bis spätestens 4. Dezember im Rathaus abgibt“, erklärt Birgit Biniok das Prinzip. Für den Besuch im Rathaus muss man sich allerdings an der Rathaus-Info anmelden. Noch einfacher: Man sucht sich den Wunschzettel online auf www.steinhagen.de aus, um nicht unbedingt selbst ins Schulamt kommen zu müssen. „Wir geben dann Rückmeldung, ob der jeweilige Wunsch noch unerfüllt ist“, erklärt Biniok.

In der Regel geht es um Geschenke bis zum Wert von etwa 70 Euro. „Dafür gibt‘s auch gut erhaltene gebrauchte Kinderfahrräder.“ Sollte am Ende der eine oder andere Wunschzettel noch am Baum hängen, springt die Kinder- und Jugendstiftung Steinhagen ein.