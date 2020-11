Für längere Öffnung fehlt Personal

Christina Heitland zieht die Reißleine. „Wir brauchen eine Atempause“, sagt sie. Die Stressbelastung für die Mitarbeiter sei einfach zu hoch gewesen, die Überstundenkonten seien voll, erklärt die Inhaberin, der auch die Apotheke am Markt in Steinhagen und eine Apotheke in Gütersloh gehören, die Situation. Nur die Mühlenapotheke hat allerdings die langen Öffnungszeiten.

Und dafür reichten auch 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Apotheker ebenso wie Pharmazeutisch-technische Angestellte (PTA) und Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA), viele von ihnen in Teilzeit, nicht aus, um auch die Randstunden abzudecken. Denn auch am Abend um kurz vor 20 Uhr müssen noch mehrere Mitarbeiter da sein.

„Ich würde sofort jemanden einstellen. Aber der Stellenmarkt ist leergefegt“ , sagt Christina Heitland. Dafür nimmt die Belastung zu – auch und gerade in der Corona-Zeit: zum Beispiel bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kindern, weil Schulklassen in Quarantäne geschickt werden oder Kinder nicht in den Kindergarten können. Und auch die normalen Erkrankungen sind nicht zu vergessen: Fünf aus dem Team fehlten allein in der vergangenen Woche.

„Selbst wenn Kunden sagen: Ihr seid doch schon viel Personal. Es ist aber auch immer viel zu tun, gerade auch an bürokratischen Arbeiten“, sagt sie. So hat die Dokumentationspflicht erheblich zugenommen: Es gibt Hygienepläne und Kühlschrankpläne, die Zubereitungszeit von Rezepturen ist heute auf das Doppelte angewachsen, weil alles schriftlich festgehalten werden muss. Rezepte sind auf Schlüssigkeit zu prüfen – und was richtig Zeit kostet, ist das Schreddern von Kassenbons. „Viele Kunden nehmen sie nicht mit. Wir müssen aber alles ausdrucken, auch wenn es wegen der Zuzahlungsbefreiung null Euro sind. Und viele Bons enthalten die Kundennamen“, sagt Christina Heitland. Also müssen diese vernichtet werden – bis zu 400 oder auch 500 Kassenzettel mit Kundendaten am Tag sind das.

Viel hat sich verändert in der Corona-Zeit – das führt zu Kuriositäten. So werden zum Beispiel erheblich weniger Erkältungs- und Grippemittel abgesetzt. Auch in den Heitland-Apotheken sind die Läger voll. „Denn wir müssen immer schon früh im Jahr bestellen. Doch derzeit haben wir leichte Rückgänge bei den Verkaufszahlen“, sagt Christina Heitland. Denn die Menschen werden weniger krank mit Atemwegsinfekten – der Mund-Nasenschutz, das Abstandhalten, vermehrte Zeit zu Hause, das hält auch harmlosere als die Corona-Viren fern. Und auch bei den Kosmetika merkt die Apothekerin deutliche Rückgänge: Wer schminkt sich denn auch noch wie früher, wenn er weniger ausgeht oder ohnehin Maske trägt?

Doch der Beratungsbedarf der Kunden ist durch Corona nicht weniger geworden. Und Geschäftsbereiche haben sich auch verlagert: „Eindeutig stärker sind die Verkäufe von Masken und Desinfektionsmitteln“, so Christina Heitland. Die dreilagigen OP-Masken und die FFP2-Masken hat die Mühlenapotheke schon beschafft, als das noch wesentlich schwieriger war.