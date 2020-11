„Adventslichter“ leuchten online

Viermal wird es in den vier Wochen vor Weihnachten eine besinnliche Veranstaltung geben – live gesendet aus dem Rathaus auf „YouTube“ und dort später auch abrufbar. Petra Holländer, im Rathaus zuständig für die Kulturveranstaltungen, und Gemeindebibliothekarin Manuela Heinig haben das Konzept auf die Beine gestellt. Dass man auf die üblichen werktäglichen Veranstaltungen würde verzichten müssen, das war den Verantwortlichen schon im Sommer klar: „Aber wir wollten wenigstens vier Veranstaltungen anbieten, die entweder draußen oder in besonders großen Räumlichkeiten stattfinden konnten“, sagt Petra Holländer. Also wurden die Steinhagener Landfrauen gebeten, wieder in Andrzejewskis Stall zu lesen, die Stadtführer für eine Open-Air-Lesung angesprochen, und die Dorfkirche und Kirche Brockhagen erschienen ebenfalls weitläufig genug. „Als sich der Lockdown abzeichnete, haben wir das Online-Konzept entwickelt“, so Holländer. „Dass dieser Gedanke absolut richtig war, zeigt sich jetzt“, sagt Gabi Schneegaß, Leiterin des Amts für Schulen, Jugend, Sport und Kultur.

Dass das Online-Format überhaupt möglich ist, liegt nicht zuletzt an Niklas Richter, im Steinhagener Rathaus zuständig im IT-Bereich. Er richtete die Technik samt Beleuchtung durch so genannte Softboxen für das „Studio“ im Rathaus ein. Dieses ist am „Wunschbaum“ im Schulamt eingerichtet. Dort sitzen die jeweiligen Vorleser in einem Sessel, ein Mikro ist unsichtbar fest installiert.

Der Live-Stream ist über einen Link auf der Website der Gemeinde (steinhagen.de) und der Gemeindebibliothek (bibliothek.steinhagen.de) erreichbar oder später abrufbar. Auch die Bürgermeisterin macht Werbung für den Literarischen Advent. Bereits von Donnerstagnachmittag an ist ein Film mit Sarah Süß auf Instagram und über den „YouTube“-Link zu sehen.

Und so wird gelesen:

Mittwoch, 2. Dezember, um 19 Uhr der Auftakt: „Weihnachten im Stall“ mit den Steinhagener Landfrauen.

Mittwoch, 9. Dezember, 19 Uhr stimmungsvoller Abend mit Kantorin Annette Petrick und Conny und Horst Bartelniewöhner.

Dienstag, 15. Dezember, 19 Uhr nehmen die Steinhagener Stadtführerinnen und Stadtführer die Zuschauer mit auf einen digitalen Weihnachtsspaziergang.

Montag, 21. Dezember, 19 Uhr liest und spielt die Theatergruppe des Heimatvereins Brockhagen.