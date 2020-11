Gemeinde muss die Rücklage angreifen

Steinhagen -

Die Gemeinde Steinhagen hat finanziell große Belastungen durch die Corona-Krise zu tragen: Mindereinnahmen von knapp 3,2 Millionen Euro durch Steuerausfälle und Mehrausgaben etwa für Schutzmaterialien, höheren Personalbedarf und zusätzliche Busfahrten von 226.000 Euro. Dennoch malte Bürgermeisterin Sarah Süß am Mittwochabend im Gemeinderat in ihrer ersten Haushaltsrede kein allzu schwarzes Bild. Sie machte auch deutlich: Steinhagen hat nach wie vor eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft – insbesondere auch, was die Entwicklung der Gewerbesteuer betrifft – und ein dank der guten Ergebnisse in den vergangenen Jahren gutes Polster in der Ausgleichsrücklage: Mit 19 Millionen Euro sei die Leistungsfähigkeit der Gemeinde mittelfristig gesichert, so Süß. Allerdings wird die Rücklage um rund fünf Millionen Euro in den nächsten Jahren schrumpfen.