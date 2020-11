Steinhagener Bürgerberatung in neuem Ambiente

Ende November 1985 ist das Einwohnermeldeamt in das Großraumbüro im damals neuen Rathaus eingezogen. Ordnungsamtsleiterin Ellen Strothenke war schon dabei, selbst aber im Rechnungswesen eine Etage höher beschäftigt – am einzigen Computer übrigens, den es in der Verwaltung gab. Seit damals hatten die Räume keine Renovierung erlebt. Wohl aber wurden die Anforderungen größer. Etwa an den Datenschutz.

„Immer wenn es Kundenbefragungen gegeben hat, dann wurde die Arbeit gut bewertet, aber die das Ambiente bemängelt. Und auch der Datenschutz war ein Punkt“, sagt Ellen Strothenke. Nun also der Komplettumbau.

Dieser fing mit dem Versetzen einer Tür an, um zusätzlichen Raum und bessere Sichtbarkeit auf den Eingang zum vierten Büro zu erhalten. Der Fußboden ist neu gemacht worden – Teppichboden raus, graues Vinyl rein –, die Heizung wurde in der Decke installiert, weil auch der Raum unter den Fenstern komplett mit Schränken belegt ist.

Die Optik ist eine völlig andere. Der Bürger tritt in einen Mini-Raum ein, der durch hohe Trennwände begrenzt wird. Die Wände bieten Schallisolation – Stichwort: Datenschutz – und eine weitere niedrigere Sichtschutzwand verhindert auch seinen Blick auf den Computer. So abgeschirmt nach vorne, so luftig nach hinten. Dort haben die vier Mitarbeiterinnen Kontakt untereinander. Das findet Ellen Strothenke durchaus von Vorteil: So könne man sich schnell austauschen und im Notfall auch gegenseitig schützen.

Die Räume hat Innenarchitektin Janine Ostermann vom Bielefelder Architekturbüro Stüwe gestaltet – von ihr stammt schon die Optik des „Wolke 7“ genannten Standesamts. Und ein bisschen sieht man die Handschrift auch. Blau und Gelb, die Farben der maßgefertigten Möbel, sind an das Gemeindewappen angelehnt.

Vier Arbeitsplätze reichen nach Auskunft von Ellen Strothenke für eine Gemeinde wie Steinhagen aus.“Wir haben in der Regel Wartezeiten von unter zehn Minuten“, sagte sie.

Ebenso wie Gebäudemanager Sebastian Klopfer freut sie sich über den schnellen Fortgang der Arbeiten. Laut Klopfer haben die Arbeiten auch nicht das kalkulierte Budget von 157.000 Euro, inklusive der maßgearbeiteten Möbel, gesprengt.