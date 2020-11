„Wir fordern auf, genau hinzuschauen“

Die Europäische Woche der Abfallvermeidung: Was ist Ihnen daran besonders wichtig?

Anke Ulonska: Ich finde es wichtig, dass das Thema wieder in den Vordergrund kommt. Man kann Schwerpunkte setzen. Es wird deutlich, dass es Auswirkungen auf den ganzen Bereich Umwelt und Sozialstandards hat. Abfallvermeidung ist ein übergreifendes Thema. Es geht nicht nur darum, dass ich meinen Müll in eine Tonne packe nach dem Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“.

Welche Schwerpunktthemen haben für Sie dabei eine besondere Bedeutung?

Ulonska: Es gibt so viele Bereiche. Wir Abfallberater im Altkreis Halle haben in einer Online-Auftaktveranstaltung über „Invisible Waste“ gesprochen, also über Abfälle, die man nicht sieht. Kleines Beispiel dafür: Es gibt Neodym-Magneten, die etwa bei Pralinenschachteln dafür sorgen, dass sie richtig schließen. Das soll symbolisieren, dass man ein besonderes Produkt hat, das durch eine wiederverschließbare Verpackung geschützt wird. Diese Magneten sind aber schwierig, denn sie werden im Recycling nicht aussortiert. Der im Magnet eingesetzte Rohstoff geht verloren. Dabei ist er schwer abzubauen – und das häufig in Dritte-Welt-Ländern mit schlechten Umweltstandards.

Apropos Rohstoffe: Da wären wir bei den von Ihnen angesprochenen Sozialstandards und bei der Verschiebung von Problemen, Schaffung neuer sozialer Probleme woanders in der Welt. Ist das auch Thema in dieser Woche?

Ulonska: Das ist ganz bestimmt Thema. Denn genau das sind die unsichtbaren Abfälle. Man denkt nicht daran, man sieht die Auswirkungen nicht. Das ist der zweite Aspekt dieser Woche: die Aufforderung, genau hinzuschauen.

Geht es auch darum, zu erkennen, woher das kommt, was wir als Abfall wegschmeißen? Geht es da auch um Wertschätzung?

Ulonska: Wertschätzung ist das Thema an sich: dass man sich in seinem Verhalten immer wieder überprüfen sollte, was man da hat und ob man das braucht. Und dann ist es leider so, dass man sich mit Themen auseinander setzen muss, was in unserer schnelllebigen Zeit schwierig ist. Wertschätzung sieht man etwa im Bereich der Textilien. Bei der Online-Veranstaltung gab es einen Vortrag „Modetrend Fast Fashion“. Es gibt mittlerweile Modemarken oder -ketten, die bis zu 24 Kollektionswechsel im Jahr haben. Das finde ich unglaublich.

Das hat mit Nachhaltigkeit auch nicht mehr viel zu tun. Oder?

Ulonska: Gar nichts. Häufig ist es so, dass die mit den vielen Kollektionen auch keine hochwertige Kleidung haben. Es ist schlechtes Material, das häufig auch in Second-Hand-Läden nicht mehr genutzt werden kann. Da sind wir wieder beim Ursprung von Rohstoffen: Wir sehen, was am Ende herauskommt, aber es hat eine Vorgeschichte. Und man muss den Zusammenhang sehen.

Was heißt das konkret im Textil-Bereich?

Ulonska: Wir haben den Baumwollanbau und die Textilfertigung, die problematisch sind wegen des Wasserverbrauchs und der Sozialstandards. Die Referentin zu dem Thema vom Umweltbundesamt bereist auch die Herstellerländer. Sie sagt: Für ein Kilo Textilien wird ein Kilo Chemikalien verwendet. Zirka 90 Prozent davon gehen ungeklärt ins Abwasser. Es gibt häufig noch keine Umweltstandards. Wenn das so in die Umwelt geht, zerstört man die Lebensbedingungen der Menschen dort. Zum Beispiel wird das Trinkwasser in Brunnen verseucht. Das Wasser, das da ist, geht in die Textilproduktion – vielleicht für ein T-Shirt, das ich hier für drei Euro kaufe, zweimal anziehe und dann als Putzlappen brauche. Da muss sich das Verhalten der Kunden ändern.

Wie vermitteln Sie diese Themen, gerade auch in dieser Woche?

Ulonska: Wir haben verschiedene Beiträge, die wir über die Homepage der Kommunen, über die Sozialen Medien und in der Zeitung bekannt machen etwa zum abfallarmen Einkaufen, zu Mikroplastik oder zur Lebensmittelverschwendung. Es sind Denkanstöße zu verschiedenen Themen. Etwa, um beim Thema Textilien zu bleiben: Man kann nach Umweltsiegeln und Alternativen schauen.

Erstmal aber geht es um die Bewusstmachung von Themen? Auch das hat ja etwas mit sichtbar und unsichtbar zu tun.

Ulonska: Genau. Das ist ganz wichtig. Das genau ist mein Job, nicht nur zu beraten, wie der Abfall zu entsorgen ist, sondern auch die Vorgeschichte zu zeigen: Wo kommt er her, wie wurde er produziert und warum ist er auf einmal Abfall? Es wird immer wieder gesagt, dass der beste Abfall der ist, der gar nicht entsteht. Und da setzen wir eben an.

In vier Wochen ist Weihnachten. Sie selbst haben sich im Rahmen dieser Woche im Altkreis Halle mit dem Thema nachhaltige Weihnachten mit wenig Verpackung eingebracht. Haben Sie einen guten Tipp für die Steinhagener, wie sie ihre Geschenke einpacken sollten? Oder reicht die große dicke Schleife?

Ulonska: Natürlich, die reicht auch. Es gibt die Klassiker für das Vermeiden von Geschenkpapier: Man nimmt ein Küchentuch oder die Zeitung, auch Bücher, die man nicht mehr braucht, die aber schönes Papier liefern. Einen alten Atlas etwa: da hat man eine schöne Karte, vielleicht auch für die nächste Reise, wenn das irgendwann wieder geht. Einfach ein bisschen kreativ werden. Folienverpackung sollte man grundsätzlich in Frage stellen und stattdessen Materialien benutzen, die sich gut recyceln lassen.