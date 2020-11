Der Bauleiter kennt die Schleichwege

Dennoch hat das Bürgerkomitee vor allem in Benin, Ghana und Kenia viele Projekte unterstützen können. So wurden mehrere Schulneubauten und eine Reihe von neugebauten Klassenzimmern ihrer Bestimmung übergeben, Schulbänke finanziert und einfache Hütten gebaut, die im Rahmen des „Widow‘s and Orphan‘s“-Projekts Witwen, die ein selbstbestimmtes Leben führten wollen, zur Verfügung gestellt werden.

Von einem Projekt aber hat sich das Bürgerkomitee auch verabschieden müssen: von der Unterstützung des Centre Medical Saint Joseph. Dieses versorgt eine ganze Region und war schon einmal geschlossen. Zwei Schwestern, Andrea und Solange, haben es erfolgreich wiederbelebt. Doch die Diözese Cotonou verweigerte der Bürgerkomitee-Delegation um André Quakernack und Marco Diekmann, denen im Februar ebenso wie Christa Amelung im Januar noch eine Reise nach Benin möglich war, ein Treffen. Zudem wurden die beiden Vertrauenspersonen Andrea und Solange abgezogen. Und: „Nachweise für die zuletzt geleisteten Hilfen haben uns bislang nicht erreicht“, sagt Heike Kunter. So habe man die Zusammenarbeit beenden müssen.

Umso erfreulicher die Meldungen von den erfolgreichen Investitionen in Bildung und Ausbildung. So haben drei frühere Patenkinder aus dem Kinderdorf in Oyoko/Ghana inzwischen ein eigenes Geschäft aufgemacht: Joseph als Schneider, Mercy als Friseurin und Alex als Elektriker.

Und in Benin geht der Schulneubau weiter und ist dank des dortigen Koordinators Prof. Dr. Mensah Tokponto stets auch günstiger als geplant. „Durch sein Engagement können die Schulbauten etwa um ein Drittel günstiger als staatliche Schulbauten errichtet werden“, so Heike Kunter. Sie berichtet von einem weiteren Beispiel beim Bau des Germanistikinstitutes an der Universität Abomey-Calavi, die mit Spenden eines Münchner Ehepaares über das Bürgerkomitee abgewickelt wird: Mit übriggebliebenen Materialien wie Steinen oder Fliesenresten wurde ein Aufenthaltsraum, eine so genannte Paillote, für die Studierenden errichtet.

Und über 100 Farbeimer, die beim Anstrich des Instituts geleert worden waren, kamen nicht auf den Müll, sondern Prof. Tokponto konnte sie verkaufen und aus dem Erlös den Anstrich des Nebengebäudes finanzieren.

Corona hatte auch vor Ort große Auswirkungen auf die Arbeit. „Aber alle unsere Bauten sind pünktlich fertig geworden, weil der Bauleiter die Schleichwege kennt, nachdem im April alle Straßen gesperrt worden waren“, sagt Heike Kunter. An Schulen gilt Maskenpflicht und strenge Handhygiene – und dazu hat das Bürgerkomitee in den Schule von Lahotan mit der Anschaffung von elf Wasserspendern beigetragen, die die Frauen des Dorfes mit Wasser aus dem nächsten Brunnen befüllen.

Wegen des engen Zusammenlebens sei Corona vielleicht ein größeres Problem als in Europa, wegen der Wärme allerdings ein kleineres, sagt Heike Kunter: „Vielfach wird Corona auch nicht erkannt, weil die Menschen an Typhus oder Malaria sterben.“ Weil die Menschen nicht so viel reisen, verbreitet sich das Virus nicht so schnell. „Wenn es aber ausbricht, dann richtig“, sagt sie. Und auch der vielfach verbreitete Glaube an Voodoo und Hexerei ist nicht gerade förderlich bei der Bekämpfung des Virus.